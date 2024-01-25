'Це показуха': РФ не перекидала в Білорусь ядерку - Жданов

Російські окупанти могли імітувати перекидання цього виду зброї, показуючи навчальні боєприпаси.

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РФ не перекидала в Білорусь ядерку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін погрожував розмістити ядерну зброю на території Білорусі, однак насправді то може бути лише гра. "Директор" РФ найімовірніше не перекидав туди "ядерку". Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

Він переконаний, що росіяни могли відправити якийсь конвой лише для показухи, показуючи навчальні боєприпаси.

"Думаю, що, швидше за все, не розміщувала. Можливо, для показухи росіяни відправили в Білорусь якийсь конвой. Але це могли бути імітатори - навчальні боєприпаси, які використовують розрахунки у своїх тренуваннях. Причому зовні їх не відрізнити, тільки вимірювання радіоактивного фону покаже, справжній снаряд чи ні", - каже Жданов.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ядерна зброя в Білорусі

Нагадаємо, що нещодавно в інформаційному просторі з'явилась інформація, що у Білорусі розгорнуто ядерну зброю. РФ завершила постачання своєї ядерної зброї на територію Білорусі ще на початку жовтня, вона на місцях дислокації, сказав Олександр Лукашенко.

У травні 2023 року стало відомо, що Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Агресорка Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю – повний контроль над озброєннями залишиться за Москвою, сказав глава Сергій Шойгу.

Латвія зміцнює військову оборону на кордонах з РФ та Білоруссю. Східний кордон також має бути укріплено з огляду військової інфраструктури. Лідер Латвії зауважив, що сам лише паркан не захистить від серйозної військової небезпеки.

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