Путін влаштував шантаж НАТО через Україну: у Білорусі розгорнуто ядерну зброю - WSJ

Росія завершила постачання своєї ядерної зброї на територію Білорусі ще на початку жовтня, вона на місцях дислокації, сказав Олександр Лукашенко.

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Путін розміщує в Білорусі ядерну зброю - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Агресор Росія розміщує ядерну зброю на території республіки Білорусь біля кордонів країн Північноатлантичного альянсу. Глава Кремля Володимир Путін шантажує НАТО, щоб, мовляв, змусити колективний блок безпеки Заходу припинити військову підтримку України.

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що розвідка Пентагону підтверджує заяви директора Білорусі Олександра Лукашенка, згідно з якими Кремль відправив свою ядерну зброю на територію підконтрольної йому держави.

Журналісти нагадали, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван вже говорив, що Путін "почав вживати заходів для розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі". Як стверджували у липні в американській розвідці, "немає підстав сумніватися" в риториці Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.

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Наприкінці грудня 2023 року Лукашенко повідомив про, мовляв, "завершення постачань ядерної зброї до Білорусі". За його словами, останню партію озброєнь привезли на початку жовтня.

"Давно. Я ж говорив вже, коли закінчилася поставка. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Все на своїх місцях в хорошому стані", - заявив білоруський директор.

Де в Білорусі може бути ядерна зброя

Федерація американських вчених вивчила дані розвідки з відкритих джерел - відеоматеріали Міноборони Білорусі - і дійшла висновку про те, що військовий аеродром у місті Ліда Гродненської області Білорусі і став пунктом, де Москва і Мінськ реалізують програму "ядерного обміну".

"Авіабаза, розташована в 40 кілометрах від литовського кордону, то єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з Росією", - зазначено в статті.

У WSJ підкреслили, що заява Лукашенка з'явилася якраз в момент, коли Москва посилює свої погрози щодо західного світу.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Міноборони РФ і Білорусі 25 травня минулого року підписали угоду, згідно з якою Росія розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю. У Москві заявили, що Мінськ не контролюватиме російську атомну зброю, розміщену в республіці.

Тактична ядерна зброя Росії нібито вже в Білорусі, сказав глава Кремля Володимир Путін 16 червня на економічному форумі ПМЕФ-2023 у Санкт-Петербурзі.

"Це сталося. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але тільки перші. Це перша частина", - заявив Путін.

27 червня Лукашенко також оголосив про появу в Білорусі ядерної зброї. Захід, мовляв, "не відстежив" переміщення озброєнь.

"Велика частина завезена до Білорусі. Дивно, що не відстежили. Охороняють росіяни і білоруси", - підкреслив Лукашенко.

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