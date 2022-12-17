США намагалися завадити Україні в ліквідації начальника Генштабу РФ - NYT

Українські військові намагалися ліквідувати Валерія Герасимова, коли той приїжджав у зону бойових дій.

США хотіли перешкодити ЗСУ у ліквідації Герасимова / Міноборони РФ

США намагалися завадити українським військовим ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Спецоперацію хотіли провернути в той момент, коли він приїжджав в зону бойових дій. Про це повідомляє The New York Times.

Американські чиновники навмисно вирішили не передавати Україні інформацію про приїзд Герасимова на фронт. Вони боялися, що Путін розлютиться в разі ліквідації начальника Генштабу РФ і розв'яже війну проти США.

Україна сама дізналася про приїзд Герасимова і тоді Америка просила не проводити спецоперацію по його знищенню.

"Ми сказали їм не робити цього ... Ми сказали: "Гей, це занадто", - сказав високопоставлений американський чиновник.

Видання повідомило, що американці звернулися до українців занадто пізно і ЗСУ вже почали обстрілювати позиції, де був російський генерал. Тоді були ліквідовані десятки російських окупантів, але Герасимов не постраждав.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російський диктатор Володимир Путін поки що не хоче вести серйозні переговори з Україною щодо завершення війни. Кремль не налаштований на серйозний діалог з Україною, натомість окупанти затягують війну і воюють на виснаження.

Нагадаємо, видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що російського диктатора Володимира Путіна попереджали про катастрофічні наслідки для Росії загалом та її економіки зокрема у разі повномасштабного вторгнення в Україну за місяць до нього.

Інші новини: