США наказали дипломатам терміново залишити Саудівську Аравію — NYT

Анна Ярославська
9 березня 2026, 08:02
Вашингтон посилює заходи безпеки після атак Ірану.
  • Співробітникам дипмісії США наказали терміново залишити Саудівську Аравію
  • Американцям рекомендували уникати районів поблизу диппредставництв

Державний департамент США наказав співробітникам дипломатичної місії терміново залишити Саудівську Аравію. Це перший такий наказ, виданий з початку ударів по Ірану 28 лютого.

Подібний крок Держдепу означає, що американські офіційні особи усвідомлюють ризики, які наростають у регіоні. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, які ознайомлені з ситуацією.

Наказ покинути Саудівську Аравію стосується посольства США в Ер-Ріяді, яке зазнало кількох атак з боку Ірану. Громадянам рекомендують уникати цих районів. Також видано попередження про безпеку для американців в Ер-Ріяді, Джидді та Дахрані, де розташовані консульства США. Співробітників цих дипустанов також готують до від'їзду.

Нещодавно старші дипломати в Саудівській Аравії самі звернулися до Вашингтона із запитом на обов'язковий від'їзд – і чекали схвалення через часті атаки.

Після початкових авіаударів по Ірану іранські військові відповіли залпами ракет і безпілотників по країнах регіону, зокрема арабським державам Перської затоки, де є американські бази, військова присутність або які вважаються партнерами США та Ізраїлю. NYT зазначає, що це розлютило деякі з цих урядів на Іран і налякало людей по всьому регіону.

Операція США та Ізраїлю в Ірані - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп різко позначив межі можливого завершення американської військової операції проти Ірану, заявивши журналістам, що не бачить сенсу в переговорах з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться тільки після повного знищення іранських військових структур і політичного керівництва.

Також Трамп повідомив про можливість нанесення серйозного удару по Ірану.

"Серйозно розглядаються варіанти повного руйнування районів і знищення певних груп людей, які досі не розглядалися як цілі", - зазначив президент США.

Американський лідер у приватних обговореннях виявляв інтерес до можливого розміщення американських сухопутних військ на території Ірану. За словами декількох джерел, знайомих з ходом переговорів, мова не йшла про повномасштабне вторгнення, а скоріше про невеликий контингент для виконання конкретних стратегічних завдань.

​Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Як довго триватиме війна в Ірані: думка експерта

Політолог Сергій Таран вважає, що війна проти Ірану триватиме дійсно 4-5 тижнів. Її тривалість повністю залежить від Трампа, а не від Ірану чи ще когось. І завершить він її тоді, коли це йому буде вигідно.

"А вигідно її завершити, ймовірно, перед найголовнішою дипломатичною місією Трампа за його другий термін. На квітень запланована його зустріч з Сі. І Трампу принципово важливо прибути на цю зустріч переможцем. І не має значення, що буде відбуватися на полі бою. Трампу все одно до цього часу потрібно оголосити себе переможцем", - пояснив експерт.

На думку політолога, США будуть точково випалювати всі можливі локації, де будуть перебувати іранські військові виробництва, військові, їхні політичні керівники або військова техніка.

"І коли прийде час для зустрічі з Сі – буде урочисто оголошено перемогу. До цього часу від технічної бази армії Ірану дійсно може нічого не залишитися. Якщо ж вдасться ще змінити і сам режим – це буде дійсно джекпот. Але зараз в планах про це поки/вже не йдеться", - сказав Таран.

