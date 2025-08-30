США надають Україні можливість здійснювати 'глибші' удари по РФ – посол при НАТО

Трамп знає всі карти, які йому ще залишилося розіграти, зазначив Вітакер.

США надають Україні можливість здійснювати "глибші" удари по РФ, зазначив посол при НАТО/ колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військову підтримку України, і таким чином забезпечує можливості для здійснення "більш глибоких ударів" по території країни-агресорки Росії.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News. Він сказав, що до України уже прямує нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів.

Також він зазначив, що Сполучені Штати щомісяця постачають Україні зброї ще приблизно на мільярд доларів коштом союзників по НАТО.

"Президент Трамп насамперед дбає, щоб Україна могла продовжувати захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і в наступальних діях", – сказав Вітакер.

Дипломат також зазначив, що Трамп паралельно із наданням військової допомоги для України також веде закулісні переговори з країною-агресоркою Росією і продовжує здійснювати економічний тиск на РФ. Вітакер звернув увагу, що така стратегія дуже сильно відрізняється від дій попередньої адміністрації Байдена.

"Президент Трамп знає всі карти, які йому ще залишилося розіграти. Але він також розуміє, що йому потрібно тримати Володимира Путіна за столом переговорів, а також Зеленського. Чи буде результат миттєвим? Швидше за все, ні. Але процес іде, і сторони спілкуються. І це добре".

Також Вітакер зазначив, що Вашингтон надає Києву можливість "для нанесення більш глибоких ударів" по Росії, чого не було за часів президентства Байдена.

Вибухи у Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 28 серпня в Росії палали одні з найбільших НПЗ. Один із атакованих заводів виробляє пальне для військової авіації РФ.

Також раніше повідомлялося, що дрони ЗСУ спричинили пожежу біля палацу Путіна – ЗМІ дізнались, чи зачепило маєток. Уламки одного з українських безпілотників спричинив масштабну пожежу у лісовому масиві біля маєтку.

Нагадаємо, РФ охопили пекельні пожежі – в Генштабі похизувались ударами одразу по двох цілях. Удари були частиною військових операцій, спрямованих на зменшення наступального потенціалу та ускладнення логістики російських військ.

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

