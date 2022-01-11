США "по-тихому" виділили Україні 200 млн доларів військової допомоги - CNN

Джо Байден / Reuters

Наприкінці 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена без публічного розголосу виділила Україні додаткових 200 мільйонів доларів військової допомоги.

Як написала в Twitter кореспондентка телеканалу CNN в Держдепартаменті США Кайлі Етвуд, рішення ухвалили на тлі нарощування російських військ уздовж кордонів України.

За її словами, цю інформацію підтвердили чотири джерела.

"Адміністрація Байдена без зайвого шуму санкціонувала додаткову допомогу Україні в розмірі 200 мільйонів доларів в кінці грудня на тлі нарощування російських військ уздовж кордонів України", — написала Етвуд.

Як повідомляв Главред, 8 січня стало відомо, що в США розглядають можливість постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів Stinger. При цьому високопоставлений чиновник Державного департаменту США не зміг розкрити передбачуваний механізм постачання озброєння в Україну.

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