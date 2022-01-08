УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Держдепі США підтвердили ймовірність постачання в Україну ЗРК Stinger

8 січня 2022, 21:45

У США не виключили, що постачання нового озброєння проходитиме через третю країну.

Stinger, Стінгер
Україна може отримати Stinger з США / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

В Сполучених Штатах розглядають можливість постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Про це в ході брифінгу розповів високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Разом з тим він не зміг розкрити ймовірний механізмах постачання озброєння в Україну.

На питання про те, чи можуть поставки нового озброєння проходити через третю країну, наприклад Естонію, представник Держдепу сказав: "Я знаю, що питання про Stinger звучало, але у мене немає конкретної відповіді на це конкретне питання".

читайте такожСША готуються озброїти Україну комплексами Stinger, Javelin і вертольотами - CNN

Реклама

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони Естонії планує поставити Україні протитанкові ракети Javelin, а також 122-мм гаубиці.

Читайте ще:

viber
новини США новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Держдепі США підтвердили ймовірність постачання в Україну ЗРК Stinger». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Які звички приносять бідність та розчаруванняЯкі звички приносять бідність та розчарування Які недорогі продукти найкраще для схуднення - коментар ендокринологаЯкі недорогі продукти найкраще для схуднення - коментар ендокринолога Орхідеї не замерзнуть та не згниють: як поливати тропічну рослину в морозиОрхідеї не замерзнуть та не згниють: як поливати тропічну рослину в морози Як почистити срібні та золоті вироби в домашніх умовах: 2 найпростіших способиЯк почистити срібні та золоті вироби в домашніх умовах: 2 найпростіших способи Українці дізналися крижаний прогноз: коли та де вріже -21ºУкраїнці дізналися крижаний прогноз: коли та де вріже -21º
23:01

ТОП-3 речі, які краще не купувати в Інтернеті

22:31

Масштабна ДТП в Єгипті: в Шарм-Ель-Шейху загинули 16 людей

22:18

Даша Астаф'єва без макіяжу засвітила пишний бюст в леопардовому бікіні

22:12

Ціни на доставку посилок злетять? Українцям розкрили несподіваний план Нової поштиВідео

22:00

У небі над Києвом пролетів гігантський прапор КазахстануВідео

Реклама
21:59

Які звички віщують успіх і багатство в будинкуВідео

21:45

У Держдепі США підтвердили ймовірність постачання в Україну ЗРК StingerВідео

21:26

Ендокринолог розповіла, що буде з організмом, якщо на місяць відмовитися від цукру

20:56

Погроми в Казахстані організували російські спецслужби: у РФ висунули несподівану версіюВідео

20:49

У Дніпрі ветеринари врятували кота після півгодинного "прання"Відео

20:22

Пентагон жорстко відкинув ультиматум РФ: не планує скорочувати війська в ЄвропіВідео

20:18

Ціни на нерухомість зміняться: скільки коштуватиме житло у 2022 роціВідео

19:48

Українців попередили про загрозу відключення опалення: названа причинаВідео

19:37

Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин AstraZeneca і PfizerВідео

19:24

В Україну мчить небезпечна погодаВідео

18:57

Літнім дозволять витрачати "тисячу Зеленського" на ліки: коли почнуться виплатиВідео

18:48

Останній шанс і ризик протестів: прогноз на 2022 рік для Зеленського

18:44

У Києві нібито замінували всі ТЦВідео

18:25

У Дніпрі скоїли самосуд над підлітком через домагання до маленької дівчинкиВідео

18:21

Людей на протести виштовхує не криза, а глухота владиПогляд

Реклама
18:20

Катастрофа МАУ у Ірані може бути військовим злочином: в Україні закликали перевірити 9 осіб

17:56

Виявлено коронавірус-мутант: що відомо про гібрид Дельти та ОмікронаВідео

17:25

"Воістину воскрес": Кива потролив різдвяний зашквар ТищенкаВідео

17:25

100 грн за кг: в Україні стрімко подорожчав популярний овочВідео

17:20

Гороскоп на завтра, 9 січня 2022: Ракам – гроші, Стрільцям – борги, Водоліям - удачаВідео

17:11

Прикмети на 9 січня: що не можна робити в день Степана і як не потрапити в бідуВідео

16:44

Україна на порозі потужного спалаху Омікрон-штаму: лікар побачив причину в дітяхВідео

16:36

За благодійність і подарунки доведеться платити: українцям світить новий податокВідео

16:31

Гороскоп Таро на січень 2022 для земних знаків - Тельців, Дів, КозерогівВідео

16:20

А чи живий Нурсултан Назарбаєв?Погляд

16:17

Сказала медикам, що знайшла немовля на смітнику: мешканка Закарпаття приховала пологи 16-річної доньки

15:55

У Британії розкрили план на випадок вторгнення РФ в УкраїнуВідео

15:47

Нутриціолог перерахувала найшкідливіші для печінки продуктиВідео

15:08

До Києва йде потужний снігопад: синоптик розповів, коли чекати розгулу стихіїВідео

14:47

Українцям світить матдопомога до 100 тисяч: кому і коли звертатисяВідео

14:28

17-річний син відомої співачки наклав на себе рукиВідео

14:24

Сума штрафу - близько 65 000 гривень: роботодавцям України заборонили вказувати стать у вакансіях

13:50

Наказ стріляти на ураження: у Казахстані вбили дитину та ізраїльтянина, який їхав на роботуВідео

13:40

Топ-3 щасливчика: астролог назвав знаки, яким пощастить у коханні в 2022 році

13:28

П'ятеро людей загинули у власному будинку в ніч під Новий рік: нові подробиці трагедії під ОдесоюВідео

Реклама
13:19

Радники Шольца та Макрона їдуть в Україну: у Зеленського оголосили про зустріч щодо ДонбасуВідео

12:37

Їх коронавірус не бере: науковці з'ясували, чому деякі люди не хворіють на COVID-19Відео

12:33

Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для вогняних знаків зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

12:26

Чи спинять санкції війну?Погляд

12:13

"Втеча" Назарбаєва з Казахстану: стало відомо, де знаходиться перший президент країниВідео

12:05

Зеленський закликав Сенат США підтримати закон санкціях щодо СП-2, проти якого виступив Держдеп

11:13

Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти червону рибуВідео

10:56

На Різдво у страшній ДТП на Прикарпатті загинув 5-місячний малюк

10:37

Водохреща 2022: коли набирати воду, як правильно зберігати і використовувати святу воду

10:06

До Землі мчить астероїд - його розмір більший за Біг Бен: вчені NASA оцінили ризики

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти