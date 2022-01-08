У Держдепі США підтвердили ймовірність постачання в Україну ЗРК Stinger

У США не виключили, що постачання нового озброєння проходитиме через третю країну.
В Сполучених Штатах розглядають можливість постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів Stinger.
Про це в ході брифінгу розповів високопоставлений чиновник Державного департаменту США.
Разом з тим він не зміг розкрити ймовірний механізмах постачання озброєння в Україну.
На питання про те, чи можуть поставки нового озброєння проходити через третю країну, наприклад Естонію, представник Держдепу сказав: "Я знаю, що питання про Stinger звучало, але у мене немає конкретної відповіді на це конкретне питання".
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Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони Естонії планує поставити Україні протитанкові ракети Javelin, а також 122-мм гаубиці.
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