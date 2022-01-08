У Держдепі США підтвердили ймовірність постачання в Україну ЗРК Stinger

Україна може отримати Stinger з США / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

В Сполучених Штатах розглядають можливість постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Про це в ході брифінгу розповів високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Разом з тим він не зміг розкрити ймовірний механізмах постачання озброєння в Україну.

На питання про те, чи можуть поставки нового озброєння проходити через третю країну, наприклад Естонію, представник Держдепу сказав: "Я знаю, що питання про Stinger звучало, але у мене немає конкретної відповіді на це конкретне питання".

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Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони Естонії планує поставити Україні протитанкові ракети Javelin, а також 122-мм гаубиці.

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