Байден знайшов "новий спосіб" відправляти допомогу Україні: у Politico дізналися деталі

Білий дім розглядає можливість використання грантів Держдепартаменту для фінансування озброєння для України.

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Байден знайшов "інший спосіб" допомогти Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для відправки додаткової військової допомоги Україні. Про це пише видання Politico з посиланням на слова двох американських чиновників.

За інформацією видання, Байден натякнув на цю стратегію в середу, сказавши, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування". Від подальших коментарів глава Білого дому відмовився.

Один з чиновників сказав, що коментарі президента стосуються "існуючих повноважень фінансування", які Конгрес раніше надав адміністрації, "які дозволяють нам надавати додаткову підтримку Україні трохи довше, якщо Конгрес не буде діяти".

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Одним з варіантів, який розглядається, є використання іноземного військового фінансування - програма, яку проводить Державний департамент і яка надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю і оборонне обладнання.

Американський чиновник сказав Politico, що навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки України.

Офіційний представник Міністерства оборони вважає, що адміністрація також потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з бюджету Пентагону на підтримку України. Однак цей маршрут вимагає схвалення законодавців.

Бригадний генерал Патрік Райдер сказав, що рішення про те, яким шляхом піде департамент, ще не ухвалено.

"Перенаправлення - це завжди варіант для термінових потреб. На даний момент, наскільки мені відомо, не було ухвалено рішення про використання перенаправлення, як способу підтримки безпеки України", - зазначив він.

Ситуація з військовою допомогою США Україні

США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупиненню роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні. На такий крок пішли, щоб збільшити шанси на ухвалення документа.

Президент США Джо Байден оприлюднив заяву, відреагувавши на ухвалення бюджету для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги України.

"Ми ні за яких обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер буде дотримуватися своєї відданості народу України і забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", - зазначив Байден.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Вона підкреслила, що Путін "помиляється", якщо думає, що США та інші західні країни припинять підтримувати Україну.

У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

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