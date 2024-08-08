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США не знали про операцію в Курській області заздалегідь - Білий дім

Анна Ярославська
8 серпня 2024, 10:55
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Карін Жан П'єр підкреслила, що політика Вашингтона щодо заборони ударів по РФ за допомогою американської зброї залишається незмінною.
Курська область, Карін Жан П'єр
У Білому домі відреагували на "прорив" кордону РФ у Курській області / Колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

Прессекретарка Білого дому Карін Жан П'єр заявила, що Сполучені Штати Америки не знали про операцію в Курській області заздалегідь. Вашингтон звернеться до Києва з метою дізнатися її деталі та цілі.

Представник американського президента підкреслила, що політика Вашингтона щодо заборони ударів по РФ за допомогою американської зброї залишається незмінною.

За словами П'єр, Україна має право захищатися від російської агресії. Зі свого боку, Штати продовжуватимуть підтримувати ці зусилля Києва.

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"Треба пам'ятати, що в цьому регіоні (Курській області - Ред.) є російські війська. Вони там розташовані, атакують із цього регіону Україну. Не можна про це забувати... Ми будемо продовжувати це робити (підтримувати Україну, - ред.). А вони будуть вживати дії в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - наголосила під час брифінгу прессекретарка Білого дому.

Як повідомляв Главред, представник Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу в середу ввечері, 7 серпня, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням, що відбувається в Курській області.

Що відбувається в Курській області вранці 8 серпня

За даними російських військових Telegram-каналів, невідомі збройні сили контролюють частину міста Суджи. У місті тривають бої, зокрема із залученням бронетехніки.

Росіяни нібито не контролюють західну половину Суджі та дороги навколо міста. Лінія бойового зіткнення проходить через річку Суджа, а в самому місті тривають стрілецькі бої.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, з 6 серпня захоплено 45 кв. км території в Курській області. Проникнення на територію РФ на глибину в 10 кілометрів відбулося через дві оборонні лінії та опорний пункт.

Криза в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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