У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph

Україна не підтверджувала своєї участі в боях за Курську область.

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Прорив у Курську область ЗМІ називають найбільшою наземною операцією з початку вторгнення РФ в Україну / Колаж Главреда. Фото: ОП, Радіо Свобода

Російські окупанти, які звинувачують Україну у нібито прориві кордону на ділянці Курської області, дуже бояться застосування Україною винищувачів F-16, пише видання The Telegraph.

І хоча Україна не підтверджувала своєї участі в боях на території Росії, журналісти впевнені, що ЗСУ добре підготувалися до операції.

Стверджується, що в України вже був досвід рейдів на російській території - ЗСУ нібито допомагали в цьому російським добровольчим загонам.

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Однак прорив у Курську область ЗМІ називають найбільшою наземною операцією на території країни-агресорки за весь період повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Видання посилається на російських "воєнкорів", які писали, що Україна, мовляв, підготувала американську техніку і посилила ділянку системами ППО.

"Серед російських "воєнкорів" також були побоювання, що Україна задіє в боях F-16", - додають журналісти.

Окремо наголошується, що російські пропагандисти обурені тим, що їхня влада не убезпечила регіон від такого розвитку подій.

Бої в Курській області - головне

Бої в Курській області тривають другу добу. Напередодні росіяни скаржилися на прорив ділянки прикордонного регіону кількома механізованими колонами. Україна не підтверджує своєї участі в боях. При цьому Путін безпідставно звинуватив ЗСУ в "масштабній провокації".

Відомо, що російська сторона в протистоянні зазнала великих втрат ще в перший день боїв. Десятки військових РФ здалися в полон, а підрозділ "Ахмат" було ганебно розбито.

Що за місто Курськ? Курськ - це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр україно-російського етноісторичного краю Курщина. Населення - 435 117 жителів на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія. З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною - близько 90 км.

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