США завдали потужного удару по Росії

Санкції проти Росії / Reuters

Сполучені Штати Америки в черговий раз посилили санкції проти Російської Федерації.

Як заявив президента США Джо Байдена, в цей же раз заборонили імпорт на ряд продукцій і заявили про подальше перешкоджання російським позикам у Світового банку.

Які ж санкції були введені цього разу:

США заборонили імпорт алкоголю, діамантів і морепродуктів з Росії;

Заборонили поставки прикрас на територію агресора;

Штати, ЄС і G7 планують скасувати режим сприяння в торгівлі з Росією;

країни G7 будуть перешкоджати позикам з боку агресора у Світового банку, МВФ.

Президент США Джозеф Байден в черговий раз вкрай жорстко висловився з приводу глави Кремля.

Він заявив, що Путін - агресор. Тому він повинен заплатити за свої дії.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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