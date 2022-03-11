США завдали потужного удару по Росії

Байден заявив, що Путін - агресор, тому він повинен заплатити за свої дії.
Сполучені Штати Америки в черговий раз посилили санкції проти Російської Федерації.
Як заявив президента США Джо Байдена, в цей же раз заборонили імпорт на ряд продукцій і заявили про подальше перешкоджання російським позикам у Світового банку.
Які ж санкції були введені цього разу:
- США заборонили імпорт алкоголю, діамантів і морепродуктів з Росії;
- Заборонили поставки прикрас на територію агресора;
- Штати, ЄС і G7 планують скасувати режим сприяння в торгівлі з Росією;
- країни G7 будуть перешкоджати позикам з боку агресора у Світового банку, МВФ.
Президент США Джозеф Байден в черговий раз вкрай жорстко висловився з приводу глави Кремля.
Він заявив, що Путін - агресор. Тому він повинен заплатити за свої дії.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте також:
- Росія налякала США "жорсткою відповіддю" на нові санкції
- США готові впровадити санкції проти оточення Путіна - Білий дім
- США в п'ятницю впровадять санкції проти Путіна - CNN