США вдарили потужними санкціями по олігархам Путіна

Штати запроваджують санкції проти найближчого оточення Путіна.
Сполучені Штати запровадили санкції проти більшої кількості російських олігархів та їх сімей, зокрема і прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова та інших.
Про це повідомляє пресслужба Білого Дому.
Під санкції потрапили особи, які збагачуються на кошти росіян, просувають своїх близьких на топ-посади, а також особи і компанії, що постачають необхідні ресурси для вторгнення Росії в Україну.
Ці особи та члени їхніх сімей будуть відключені від фінансової системи США, їх активи в США будуть заморожені, а їх майно буде заблоковано для використання.
"Міністерство фінансів поділиться фінансовою розвідкою та іншими доказами, якщо це необхідно, з Міністерством юстиції для підтримки кримінального переслідування та арешту активів", - повідомили в Байдені.
Штати запроваджують санкції проти найближчого оточення Путіна.
Серед них – Алішер Усманов, один з найбагатших людей Росії. Його власність буде заблокована для використання в США та громадянами США, включаючи його супер яхту, щойно захоплену Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії.
Також під санкції потрапив Дмитро Пєсков, який, як спікер Путіна, є головним постачальником путінської пропаганди.
Сполучені Штати також запроваджують візові обмеження для 19 олігархів і 47 членів їх сімей і близьких оточення.
Також під санкції потраплять Микола Токарєв, Борис і Аркадій Ротенберг, Сергій Чемезов, Ігор Шувалов, Євген Пригожин і сім'ї.
США додатково запроваджують санкції проти семи пропагандистських організацій:
- Фонд стратегічної культури SDN і пов'язані з ним видання "Одна Батьківщина", "Ритм Євразії" і "Журнал Камертон";
- SouthFront; SDN InfoRos;
- Новий Східний прогноз;
- Східний огляд;
- United World International;
- Geopolitical.
Крім того, казначейство визначить 26 осіб з Росії та України, які відіграють ключову роль в цих організаціях, що дозволяють уряду РФ поширювати дезінформацію і виправдовувати діяльність Кремля.
Раніше повідомлялося про те, що український матрос розкішної яхти леді Анастасія віце-президента компанії РФ з виробництва зброї - Ростех Олександра Міхєєва, затопив її.
Свій вчинок він пояснив помстою за ракетний удар російських окупантів по Києву.
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