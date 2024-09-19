США можуть повчитись в України: в Конгресі відзначили основну перевагу ЗСУ

В Конгресі визнали, що Україна впроваджує інновації в військовій сфері набагато швидше за Сполучені Штати.

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Українські військові впроваджують інноваційні підходи швидше за США / Колаж главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

УкраїнаУкраїнські військові впроваджують інноваційні підходи швидше за США запроваджує військові технології та інноваційні рішення з такою швидкістю, що навіть уряд США не може конкурувати з цим, попри серйозні загрози з боку Росії. Про це заявила голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман під час слухань у Конгресі, повідомляє "Голос Америки".

Вона зазначила, що США необхідно збільшити інвестиції в національну безпеку та змінити фінансові пріоритети для підвищення ефективності.

"Я була в Києві минулого тижня, до цього була у квітні та переконалася в цьому на власні очі. Якщо Департамент оборони не зможе рухатися з такою ж швидкістю і масштабами, він програє", - сказала Гарман.

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Гарман також підкреслила, що Сполучені Штати можуть навчитися в України швидкому впровадженню військових інновацій, зокрема у створенні недорогих безпілотних систем.

"Ми не можемо продовжити фінансувати речі, які продемонстрували, що вони не мають такої цінності як нове програмне забезпечення. Просто треба запитати, чого Україна нас може навчити. Україна нас може цьому навчити, зокрема, тому що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це - в Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів і йдеться про наше майбутнє", - підкреслила вона.

Скільки витрачають країни НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував можливість надання Україні додаткової зброї, яка може допомогти у війні з Росією. Під час брифінгу у Вашингтоні він зазначив, що американська та британська сторони продовжать обговорення зняття обмежень на удари далекобійними ракетами по території РФ під час Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня.

Зустріч президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера не вплинула на зміну політики США щодо дозволу для ЗСУ на удари вглиб Росії, заявив Міллер.

Тим часом пакети військової допомоги від США скоротилися через зменшення запасів зброї та техніки, готових до відправки з арсеналів Пентагону. За інформацією CNN, в адміністрації Байдена залишилося 6 мільярдів доларів для підтримки України, але Пентагон стикається з дефіцитом інвентарю.

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