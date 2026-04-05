США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

Китай не пропонуватиме Україні капітуляцію, оскільки це невигідно йому самому, вважає Володимир Фесенко.

Китай може відіграти певну роль у врегулюванні ситуації в Україні

Головне із заяв Фесенка:

Китай може бути прийнятним варіантом у якості посередника

Навряд чи Пекін запропонує Україні варіант здачі територій

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко прокоментував питання про те, наскільки безпечним для України є Китай як головний посередник у переговорах про мир.

"Якщо Китай виходитиме з позиції припинення вогню, то це для нас абсолютно прийнятний варіант. Якщо Китай, як Трамп зараз, пропонуватиме нам мир, в якому домінують російські позиції, зокрема, якщо наполягатиме на визнанні окупованих територій російськими, то це для нас, безумовно, буде неприйнятним", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Однак експерт вважає, що Китай не пропонуватиме Україні подібних умов, тому що це невигідно йому самому.

"Нагадаю, що Китай досі не визнав жодну з окупованих українських територій російською, навіть Крим. Жодну! Просто для Китаю територіальне питання є актуальним. Тому я думаю, що китайці не змушуватимуть нас віддавати Донбас Росії, як зараз це роблять американці. Поки що ми не знаємо, якою буде позиція Китаю. Він тримається осторонь від переговорного процесу, поки ключову роль у ньому відіграють американці", – додав Фесенко.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поспілкувався з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися спільно працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Інші новини:

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

