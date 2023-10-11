"У Конгресі США починаються торги": Україна може отримати менше допомоги - експрет

Захід може надати Україні менше допомоги через необхідність допомагати Ізраїлю на тлі війни.

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Україна може отримати менше допомоги через війну в Ізраїлі / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

Захід може зменшити військову допомогу Україні на тлі війни в Ізраїлі. Україна може отримати в два рази менше допомоги. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він також зазначив, що тема України є лише однією з тих, які обговорюються в США. Він не виключає, що Захід тепер може надати стільки допомоги, щоб її вистачило хоча б до 2025 року.

"Поки я б не робив алармістських прогнозів, тому що Байден вже заявив про 100 мільярдів для України. Це означає, що в Конгресі США починаються торги про обсяг допомоги Україні, в рамках яких можуть зійтися десь на половині, щоб її вистачило до 2025 року, тобто до приходу до влади нового президента США,"-говорить Загородній.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Бельгії - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Глава держави вперше візьме участь у засіданні у форматі "Рамштайн" офлайн.

Водночас, вчора, 10 жовтня у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський після поїздки до Румунії натякнув на певні нові домовленості у постачанні озброєння Силам оборони України.

У свою чергу перша заступниця міністра оборона США Кетлін Гікс заявила, що загроза припинення роботи уряду та інші внутрішні потрясіння у Вашингтоні загрожують військовій готовності США та їхній здатності підтримати Україну. Однак, вона додала, що у США є варіанти продовження фінансування військової підтримки України, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації.

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