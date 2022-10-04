Еліта РФ спробує усунути Путіна, щоб повернутися на кордони 1991 року – експерт/ УНІАН, Instagram Валерій Клочок

Російська еліта намагатиметься усунути диктатора РФ Володимира Путіна, щоб зберегти чинну модель влади у Росії. Вони розглядають такий крок як один із варіантів вирішення кризи у країні-агресорці.

Проте реалізувати сценарій усунення Путіна буде не так уже й просто. Про це заявив політичний експерт Валерій Клочок в ефірі "Еспресо".

"У мене складається чітке враження, що реалізовується сценарій усунення від влади Путіна на даному етапі. Це не так просто, бо є кілька кланів, які дотичні до внутрішньополітичних процесів в РФ. Згадаємо того самого Патрушева, який активно працює щодо питання усунення Путіна", – зазначає політичний експерт.

Для самої Росії такий варіант є одним із способів вирішити ситуацію, яка зараз склалася у країні-агресорці. Російська еліта дуже хоче зберегти модель влади, яка існує зараз. Задля цього вони можуть послухати Захід і вийти на кордони станом на 1991 рік.

Проте Путін проти такого рішення. І якщо його не вдасться скинути, то відповідний крок не буде реалізований.

"Путін якраз не є в одному руслі з намірами цієї політичної групи… Якщо їм не вдасться змінити Путіна, то історія для них буде іншою і набагато гіршою. Їх просто розчленують", – каже Клочок.

Раніше повідомлялося, що глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, вони бісяться через Лиман. У російському інформаційному просторі різко відреагували на повернення Україною міста Лиман на Донеччині, яке українські воїни відбили в окупантів.

Також з’явилася інформація, що в оточенні Володимира Путіна зростає роздратування по відношенню до диктатора через те, що він вимагає результатів на війні з Україною, хоча йому регулярно доповідають про проблеми на фронті, втрату частини анексованих територій та про те, що війна фактично програна.

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