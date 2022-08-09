'Шукатимуть порозуміння': експерт розповів, як розвиватимуться відносини США та Китаю

Війна між США та Китаєм малоймовірна / Reuters

Військове зіткнення США та Китаю малоймовірне. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

"Китай залежить від того, щоб в Америці було все добре. Обидві країни у певній мірі залежні одна від одної, але Америка трохи менше. Бо Америка не опирається на юань, тоді як юань опирається на долар. І тому хочуть вони чи ні, вони усе одно у певній мірі співіснуватимуть", - вважає Чорновіл.

За його словами, сьогодні Байден пропонує Китаю толерантне ставлення до американської зовнішньої політики в обмін на послаблення митних обмежень, що однаково влаштовує і Китай, і США.

"Ці обмеження однаково б’ють і по американцях, і по китайцях — вони вже розбалансували цілі галузі американської економіки, тому що стало дорожче завозити китайські комплектуючі, які стали частиною американського конвеєра. Тому все одно шукатимуть порозуміння", - переконаний експерт.

Також, за словами Чорновіла, Китай займається світовою експансією - тим, що можна назвати м’якою силою, тобто пропагує китайський досвід і цінності. США, зі свого боку, так само діють методом м’якої сили, тільки не методом експансії та грабіжницьких способів, а набагато м’якше, культурніше, створюючи передумови - спочатку експортуючи цінності, а потім гроші й товари.

Тож, як зауважує експерт, між країнами, методи яких схожі, війна, найімовірніше, не розв'яжеться.

"Протистояння двох "м'яких сил", хоч і різних у моральному плані, не розв’язується військовим шляхом. Воно розв'язується певними мирними способами - або санкційними процедурами, ембарго тощо. Тобто тут працюватиме економіка", - говорить Чорновіл.

Протистояння Китаю та США - новини: