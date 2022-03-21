Посол Китаю в США спростував надання військової допомоги РФ у війні проти України

У Китаї розповіли, чи надають військову допомогу РФ / Reuters

Посол Китаю в США Цинь Ган заперечує можливість того, що Китай відправить зброю та боєприпаси для підтримки війни Росії в Україні. За його словами, Пекін "зробить все для деескалації кризи".

Будь-які повідомлення про те, що Пекін може надати військову допомогу Росії, є дезінформацією, заявив Ган в інтерв'ю CBS.

Він також запевнив, що держава замість допомоги країні-агресору відправляє гуманітарну допомогу постраждалим в Україні.

"Китай посилає продовольство, ліки, спальні мішки та дитяче харчування, а не зброю і боєприпаси будь-якій стороні, і ми проти війни", – заявив дипломат.

Він також додав, що публічні засудження і застереження з боку Заходу не допоможуть, натомість необхідна "хороша дипломатія".

Переговори США та Китаю

18 березня відбулися телефонні переговори президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна. Відеодзвінок тривав близько двох годин, але лідери двох держав не змогли подолати свої розбіжності з приводу війни в Україні, повідомляє Finantial Times.

Президент США попередив главу КНР про "наслідки", якщо Пекін надасть військову допомогу Кремлю. У свою чергу, китайський лідер розкритикував "широкі та невибіркові санкції", запроваджені Заходом проти Росії та інших країн, якщо вони стануть на бік Москви.

"У Китаї повинні вирішити, як вони хочуть, щоби книги з історії дивилися на них і оцінювали їхні дії. Сі Цзіньпін повинен ухвалити рішення", – сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Раніше низка західних ЗМІ повідомила, що РФ звернулася до Китаю із запитом надати військову техніку й підтримку у війні з Україною, а також економічну допомогу, щоб утриматися на плаву в умовах санкцій.

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