Китай ще не готовий: дипломат розповів, коли може початися війна між США і Китаєм

Китай сильно залежить від США і тому ще не готовий до війни - Павло Клімкін / Reuters, УНИАН

Китай навряд чи стане відкрито нападати на Сполучені Штати Америки в найближчі 10 років. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив дипломат, екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

На його думку, Китай не хоче таких зіткнень, але готовий до них і буде показувати, що ні в якому разі їх не боїться.

"Китай ще не готовий до відкритого протистояння - це, за різними підрахунками, відбудеться через 10-20 років. Йому ще потрібно вирішити як Питання економіки, тобто володіння Китаєм усіма необхідними технологіями, так і військові питання, бо по ряду показників (наприклад, по флоту) Китай вже наближається до Штатів, тоді як в електронній розвідці, штучному інтелекті, ракетному озброєнні - ще знаходиться досить далеко", - вважає Клімкін.

Також екс-глава МЗС звертає увагу на те, що в Китаї існує зовсім інша система прийняття рішень, ніж у російській диктатурі, яка являє собою режим, де, врешті-решт, слово Путіна є останньою інстанцією у прийнятті рішень. Через це Китай навряд чи буде відкрито оголошувати війну США.

"Більше того, Китай, який має дуже великі обсяги торгівлі з США, ЄС, іншими країнами і залежить від їх стабільності. Якщо ця торгівля сколапсує, то, відповідно, сколапсує і Китай", - уточнив Клімкін.

І додає, що з цієї причини Китаю дуже важливо отримати нові переваги, залишаючись частиною світової системи. Тому Китай буде намагатися роздобути зону впливу в Азії через необхідність встановлення принципів і правил гри (спочатку для Азії, а потім - і для всього світу) і, звичайно, інститутів, які будуть контролюватися Китаєм. Наприклад в рамках ШОС (Шанхайської організації співробітництва) або Азіатського банку розвитку. До них будуть додаватися нові, в тому числі ті, які вони, можливо, також будуть будувати в рамках концепції "Шовковий шлях".

"Китай буде показувати, що він не боїться. Я не виключаю, що китайці підуть на військову ескалацію, але контрольовану, оскільки це відповідає китайській ментальності. Чи буде це найближчим часом або тоді, коли Китай буде краще підготовлений, залежить від багатьох факторів, які на сьогодні, відверто кажучи, передбачити неможливо", - уточнив Клімкін.

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