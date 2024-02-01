"США і Німеччина проти України в НАТО": у Байдена зробили заяву

У Державному департаменті Сполучених Штатів прокоментували публікацію Foreign Policy про те, що Вашингтон нібито проти вступу України до НАТО.

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Байден і Блінкен уже говорили, що Україна буде в НАТО - Держдеп / Колаж: Главред, фото: Білий дім, УНІАН

Адміністрація президента США Джо Байдена не виступає проти вступу України до Північноатлантичного альянсу. Подібні заяви не відповідають дійсності. Про це заявив представник Державного департаменту Меттью Міллер.

Під час брифінгу Держдепу він розповів про те, що глава Білого дому Джо Байден неодноразово говорив про підтримку вступу України в НАТО. Аналогічні заяви робив і керівник дипломатичного відомства Ентоні Блінкен.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", - наголосив Меттью Міллер. відео дня

Вступ України до НАТО

Україну можуть не запросити в НАТО в липні 2024-го, припустив помічник генерального секретаря Альянсу з політичних питань і політики безпеки Борис Руге. За його словами, Києву потрібно провести реформи в секторі безпеки і політичні зміни.

Агресор Росія не піде на "поступки" щодо України в НАТО, сказав кремлівський рупор Дмитро Пєсков. Москва, як і раніше, "налаштована" на окупацію української держави.

США і Німеччина проти запрошення України до НАТО, написали журналісти американського Foreign Policy. Згідно з їхніми даними, у Вашингтоні та Берліні вважають, що ще зарано розглядати це питання, доки між Києвом і Москвою йде війна.

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