НАТО може відправити в Україну власні військові сили: дипломат назвав умови

НАТО не буде безпосередньо втручатися, якщо тільки деякі країни-члени НАТО не зазнають нападу з боку Росії.

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НАТО може дати свої війська Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Метью Брайза, ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США, розповів, наскільки далеко будуть готові піти наші партнери по безпекових угодах

"Думаю, що до фактичного перебування натівських військових на території України не дійде. Однак є деякі члени НАТО, про яких ми говорили, які, не під егідою НАТО, можуть надіслати в Україну свої власні військові сили і засоби", - сказав Брайза в інтерв'ю для телеканалу "Еспресо".

Це питання час від часу з'являється, і немає чіткої відповіді на те, якими є межі для окремих західних партнерів України, окрім того, що НАТО не буде безпосередньо втручатися, якщо тільки деякі країни-члени НАТО не зазнають нападу з боку Росії, зауважив ексрадник держсекретаря США.

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"Чим більше Росія ескалує, тим більша ймовірність того, що деякі країни-члени НАТО будуть втручатися в ситуацію на місцях. Я також думаю, що чим більше Україна зможе досягти успіху і утримати Чорноморський флот подалі від Чорного моря, тим більше вона зможе підготуватися за підтримки своїх західних друзів, щоб зруйнувати сухопутний міст між Кримом і Росією. Переконаний, що ми будемо спостерігати ще більше допомоги від країн Заходу", - резюмував він.

Нагадаємо, що НАТО планує провести в лютому масштабні військові навчання. Навчання мають намір організувати в Північній Норвегії, а іншими місцями маневрів, що плануються, називають Литву та Угорщину. Участь візьмуть близько 90 тис. солдатів.

НАТО попереджає населення Заходу про підготовку до "всебічної війни" з Росією. олова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.

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