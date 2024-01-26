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"Україна в НАТО в обмін на Крим і Донбас": у Путіна вибухнули заявою

Андрій Ганчук
26 січня 2024, 12:19
Раніше в Bloomberg опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що глава Кремля Володимир Путін нібито шукає перемовин із Заходом і "готовий на поступки".
Україна, Путін
Путін не шукає перемовин щодо України - Кремль / Колаж: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Країна-окупант Росія не відмовляється від своїх "планів" проти України. Повідомлення про нібито готовність глави Кремля Володимира Путіна до "перемовин і поступок щодо нейтрального статусу України та її шляху до НАТО", мовляв, не відповідають дійсності. Про це заявив кремлівський рупор Дмитро Пєсков.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, він прокоментував матеріал американських журналістів про те, що Путін, мовляв, подає сигнали Заходу про перемовини і буцімто може змінити позицію Москви щодо України.

"Ні, це невірне повідомлення, воно абсолютно не відповідає дійсності", - наголосив Дмитро Пєсков.

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Путін нібито готовий до перемовин щодо України

Американське видання Bloomberg раніше опублікувало статтю, в якій ідеться про те, що Володимир Путін "зондує ґрунт" щодо готовності США до перемовин щодо припинення війни проти України.

"За їхніми словами (джерел журналістів у Кремлі, - ред.), Путін, можливо, готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України і навіть, зрештою, відмовитися від опозиції до можливого членства в НАТО", - ідеться в повідомленні.

Чого "хоче" Кремль

У публікації сказано, що Москва, мовляв, могла б відмовитися від своїх "вимог" щодо нейтралітету України і невступу Києва до НАТО нібито в обмін на визнання "російськими" окупованих українських територій, зокрема й Криму та Донбасу.

Реакція адміністрації Байдена

У Раді національної безпеки Білого дому сказали, що не знають про жодні "сигнали" від Путіна. В адміністрації Джо Байдена не бачать будь-яких ознак готовності Путіна до серйозних перемовин.

Чому в ЗМІ з'являються вкидання про "готовність Путіна до перемовин"

(Подібні вкидання, - ред.) "можуть посіяти розбрат серед союзників України, ізолювати Київ і підірвати зусилля президента Володимира Зеленського, які спрямовані на те, щоб заручитися підтримкою його "формули миру", яка передбачає повне виведення російських військ", - вважають у Bloomberg.

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Bloomberg Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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