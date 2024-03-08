РФ хоче окупувати 3 великі міста: генерал назвав нові цілі окупантів

Російські окупанти планують застосовувати тактику, що і в Авдіївці. Ворог буде використовувати авіабомби, безпілотники та артилерію.

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Генерал назвав 3 міста, які є ціллю окупантів / Колаж: Главред, фото: Главред, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ

Російські окупанти хочуть захопити три міста. При цьому вони будуть діяти за моделлю Авдіївки, застосовуючи авіабомби, безпілотники та артилерію. Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив генерал армії України та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його даними, ворог хоче перерізати логістичні шляхи та наступати у бік Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська. Ці міста є ціллю окупантів.

Водночас ворожі війська бояться відповіді українських захисників та намагаються діяти обережно.

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"За деякими нашими даними, російські пілоти вже відмовляються вилітати. Коли просування потрібно організувати дуже ефективно, окупанти використовують фосфорні бомби, навіть снаряди з хімічним наповненням подразнювальної дії для того, щоб нейтралізувати наших військовослужбовців на певний час. Це ще не пряма хімічна атака, але вона дуже ефективно діє безпосередньо на військових", – каже Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що представник Легіону Свободи повідомив, що РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася. На Запорізькому напрямку ворог постійно накриває вогнем всю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко розповів про ситуацію під Авдіївкою. Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Наразі тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в завданні значних втрат російським окупантам в живій силі та техніці.

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