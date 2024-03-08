УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні

Андрій Ганчук
8 березня 2024, 17:49
Агресорка Росія "реалізує" свій агресивний курс або політичним, або силовим військовим шляхом, сказав президент Володимир Зеленський італійським ЗМІ.
Зеленський, Путін
Путін "прагне" знищити Україну та анексувати території - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У глави Кремля Володимира Путіна є дві "цілі" в Україні - знищення держави та анексій територій. Агресорка Росія діє або силовим, або політичним шляхом. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Cinque minuti він сказав про те, що Путін зацікавлений не в якійсь території, а в руйнуванні української держави з подальшою анексією територій.

"Його мета - вся Україна. Тому Україні поки що ніхто, крім сил України і союзницького партнерства, ніхто нічого не гарантує. Впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом чи Кримом, чи Донбасом. Він зацікавлений у руйнуванні повністю України, приєднанні всіх цих земель незалежної України до Росії", - зазначив Зеленський.

відео дня

Український гарант нагадав, що Кремль реалізує свої окупаційні плани або силовим, або політичним способом.

"Те, що він зробив у Білорусі, - це без жертв і крові, це поки що. Вони союзницька влада, де він повністю керує і силовим блоком на території Білорусі, і військами на території Білорусі. Доказом цього є і напад у першу ж ніч повномасштабного вторгнення. Цей напад був з території Білорусі, удари ракетами, війська тощо. Це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі", - додав президент.

Також він уточнив, що в Україні Москва не змогла нічого добитися ані дипломатичним, ані політичним шляхом.

"У парламенті була його партія друга за розміром, і він повністю впливав на це і шукав можливості впливати на парламент всередині України. Йому це не вдалося. Після того як провалився його план політичний, парламентський, він почав окупацію військову. Тому плану щодо Криму чи Донбасу в нього ніякого немає, це просто риторика. У нього план - позбавити Україну незалежності", - наголосив Володимир Зеленський.

Війна Росії проти України

Росія навесні може піти в наступ, війна вступила в нову фазу, написали журналісти The Wall Street Journal. Вони акцентували увагу на необхідності зміцнення оборонних ліній ЗСУ в Україні.

Німеччина поки що не відправить свої війська і ракети Taurus в Україну, сказав німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, зараз слід було б зупинити подібну дискусію.

Росія 6 березня вдарила по Одесі, ракета пройшла за 300-400 метрів від місця зустрічі президента Зеленського з прем'єром Греції Міцотакісом. Український гарант сказав, що окупанти били з Криму.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Путіну доведеться відвести війська: Зеленський назвав зброю перелому на полі бою

Путіну доведеться відвести війська: Зеленський назвав зброю перелому на полі бою

19:36 Політика
Україну не відпускає холоднеча: де вріже 7 градусів морозу

Україну не відпускає холоднеча: де вріже 7 градусів морозу

19:06 Синоптик
Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

17:50 Україна
Всі головні новини

Популярне

РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході 4125

РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

Бушуватиме 6 днів: Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря 2949

Бушуватиме 6 днів: Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відео 2360

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відео

Чудово проведемо час : Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої 2138

"Чудово проведемо час": Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої

Останні новини

19:45

Страх провокує агресора

19:36

Путіну доведеться відвести війська: Зеленський назвав зброю перелому на полі бою

19:21

РФ зберігає ініціативу: в розвідці Естонії розкрили тривожну тенденцію на фронті

19:10

Місячний календар на 9 березня: чи варто змінювати зачіску у цей день

19:06

Україну не відпускає холоднеча: де вріже 7 градусів морозу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:30

"Не мріяла бути дружиною президента": Зеленська грайливо розповіла, ким хотіла стати

18:29

"Тому що Путін": російська чемпіонка закликала плюнути на тих, хто не пускає РФ на Олімпіаду

18:17

"Я також ризикую": Зеленський назвав кількість спроб Путіна його вбити

17:53

"Тому що люблять": Зеленський зворушив заявою про своїх дітей і дружину

Реклама
17:50

Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

17:49

Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні

17:27

В Україну увірвалася майже 7-бальна магнітна буря: вируватиме майже тиждень

17:27

Росія штурмує стратегічне місто: в ЗСУ розкрили можливості ворога

17:22

Що потрібно, щоб загартувати характер: як це зробити

17:13

У РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зламали штурм РФ на сході – Forbes

17:03

За що соромно та як реагує на хейт зірка "Папіка" та "Якщо чесно" Дар'я Петрожицька

16:55

Як українці дивилися телеканали, серіали та новини у лютому: аналітика від Київстар ТБ новости компании

16:33

Зеленський - про атаку РФ на Одесу під час його візиту: ракета вдарила за 300-400 метрів

16:24

Можна видихнути: в Україні падає в ціні популярний овоч

16:22

Що приховує принц Вільм про стан Міддлтон: загроза для Чарльза

Реклама
16:20

"На руку Путіну": Зеленський назвав серйозні ризики замороження війни для України

15:55

Що потрібно зробити 9 березня, щоб не накликати біду: важливі прикмети та заборони

15:54

Удари на 150 кілометрів: ЗСУ почали далекобійне полювання на літаки РФ

15:42

Дочка путіністки Єгорової розплакалася, розповідаючи про рідних в окупації на Херсонщині

15:26

Кльова дівчина: Галкін показав щасливу Пугачову в шортиках

15:25

Українські активісти-антикорупціонери винні, що Захід не дає Україні зброю – СупрунВідео

15:21

Ракети Taurus і війська ФРН в Україні: у Берліні зробили заяву

15:16

Коли День матері в Україні 2024: дата та історія свята

15:05

Потрібно мати "зір орла", щоб знайти 2 загублені предмети: складна оптична ілюзія

15:05

Ви - інші: Андрієнко розповів, як розчарована в РФ Заворотнюк ридала в нього на плечіВідео

14:38

"Бій століття": Ф'юрі зробив гучну заяву перед великою "бійкою" з Усиком

14:33

Таємні стосунки, скандал із кліпом у церкві та розрив: усе про роман Жадана і СоловійВідео

14:26

Наталія Холоденко досьє

14:23

Співзасновниця банку "Конкорд" закликала Зеленського захистити бізнес від Гетманцева

14:22

Молодик 10 березня: життя 3 знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову

14:19

"Чудово проведемо час": Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої

14:18

У Києві виявили черговий шахрайський call-центр, його працівники побили журналістів

13:46

Ведучий Орест Дрималовський, який служить у ЗСУ, показав свій обід на полігоні

13:45

Сотні штурмовиків "покришили" разом із технікою: у РФ великі втрати на сході

13:44

Коли можна їсти після тренування: тренерка розповіла про найбільші помилкиВідео

Реклама
13:36

Усуньте накип у пральній машині за допомогою звичайного кухонного інгредієнта

13:27

"Становить загрозу": балерину позбавили литовського громадянства за "симпатії до Путіна"

13:24

Коли в Україні запрацює новий закон про мобілізацію: в Раді дали відповідь

12:57

Жителі України зобов'язані заплатити податки: за що і скільки потрібно віддати державі

12:47

"Прокляв ту країну": Андрієнко з потрохами "здав" Цекало

12:44

В Україні обмежать перекази за картками: кого торкнуться зміни

12:32

"Правильно зробили": путіністку Бузову гримнули головою прямо на сцені

12:30

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відеоВідео

12:21

Зеленський вирушить із візитом до Туреччини: що анонсували в ОП

12:09

Зірка "Довбуша" жорстко пояснив фанатам російської, чому потрібно переходити на українську

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти