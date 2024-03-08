Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні

У глави Кремля Володимира Путіна є дві "цілі" в Україні - знищення держави та анексій територій. Агресорка Росія діє або силовим, або політичним шляхом. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
В інтерв'ю Cinque minuti він сказав про те, що Путін зацікавлений не в якійсь території, а в руйнуванні української держави з подальшою анексією територій.
"Його мета - вся Україна. Тому Україні поки що ніхто, крім сил України і союзницького партнерства, ніхто нічого не гарантує. Впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом чи Кримом, чи Донбасом. Він зацікавлений у руйнуванні повністю України, приєднанні всіх цих земель незалежної України до Росії", - зазначив Зеленський.відео дня
Український гарант нагадав, що Кремль реалізує свої окупаційні плани або силовим, або політичним способом.
"Те, що він зробив у Білорусі, - це без жертв і крові, це поки що. Вони союзницька влада, де він повністю керує і силовим блоком на території Білорусі, і військами на території Білорусі. Доказом цього є і напад у першу ж ніч повномасштабного вторгнення. Цей напад був з території Білорусі, удари ракетами, війська тощо. Це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі", - додав президент.
Також він уточнив, що в Україні Москва не змогла нічого добитися ані дипломатичним, ані політичним шляхом.
"У парламенті була його партія друга за розміром, і він повністю впливав на це і шукав можливості впливати на парламент всередині України. Йому це не вдалося. Після того як провалився його план політичний, парламентський, він почав окупацію військову. Тому плану щодо Криму чи Донбасу в нього ніякого немає, це просто риторика. У нього план - позбавити Україну незалежності", - наголосив Володимир Зеленський.
Війна Росії проти України
Росія навесні може піти в наступ, війна вступила в нову фазу, написали журналісти The Wall Street Journal. Вони акцентували увагу на необхідності зміцнення оборонних ліній ЗСУ в Україні.
Німеччина поки що не відправить свої війська і ракети Taurus в Україну, сказав німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, зараз слід було б зупинити подібну дискусію.
Росія 6 березня вдарила по Одесі, ракета пройшла за 300-400 метрів від місця зустрічі президента Зеленського з прем'єром Греції Міцотакісом. Український гарант сказав, що окупанти били з Криму.
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