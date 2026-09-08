Ситуація загострюється: ворог просунувся одразу на 3 гарячих напрямках фронту

Окупаційні війська просунулися на Покровському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

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Ворог просунувся поблизу Гришиного, Калеників та Федорівки Другої / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупаційні війська просунулися на Покровському напрямку

Також ворог має успіхи Слов’янському та Краматорському напрямках

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у вівторок, 8 вересня.

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Де зафіксовано просування окупантів

За інформацією аналітиків, на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу Гришиного Покровської міської громади.

Ворог просунувся поблизу Гришиного / Фото: DeepState

На Слов’янському напрямку окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу населеного пункту Каленики Лиманської міської громади.

Ворог просунувся поблизу Калеників/ Фото: DeepState

Крім того, окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Краматорському напрямку фронту. Ворог просунувся в районі села Федорівка Друга Соледарської міської громади.

Ворог просунувся поблизу Федорівки Другої / Фото: DeepState

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Гришиного, Калеників та Федорівки Другої", - йдеться в повідомленні.

Що кажуть у Генштабі

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнень.

Зокрема, 39 атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну атаку в бік Юрківки.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред , російські війська 4–5 вересня продовжували наступальні дії на кількох напрямках фронту. Водночас підтверджених територіальних здобутків окупантів за цей період не зафіксовано. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше повідомлялося, що Росія може створювати інформаційні умови для майбутньої військової операції проти Чернігівської області з півночі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, російські військові та пропагандистські ресурси заявляли про нібито змикання "Вовчанського котла" після повідомлень про захоплення кількох населених пунктів. У 16-му армійському корпусі ЗСУ назвали ці твердження інформаційною кампанією РФ та заявили, що втрат позицій на своїй ділянці оборони не допустили.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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