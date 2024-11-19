США готують новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Штати мають намір продовжувати підтримку України в протистоянні російській агресії.

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США готують новий пакет військової допомоги для України / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

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Штати готують новий пакет військової допомоги для України

Про допомогу оголосять найближчими днями

Найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

"Ми посилюватимемо підтримку України і найближчим часом оголосимо про новий пакет військової допомоги", - сказала вона.

відео дня

Що увійде до нового пакета допомоги:

засоби протиповітряної оборони;

бронетехніка.

Цей крок підкреслює намір США продовжувати підтримку України у протистоянні російській агресії.

Військова допомога США Україні - останні новини

Главред писав, що США готуються до передачі Україні істотного обсягу військової допомоги. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, адміністрація президента Джо Байдена планує зробити це в останні тижні своєї каденції.

У Пентагоні налаштовані встигнути до кінця роботи чинної адміністрації президента США Джо Байдена забезпечити доставку в Україну військової допомоги на 7,1 млрд доларів, що залишилися від ухваленого раніше фінансування Конгресом. Для того, щоб встигнути передати всю обіцяну допомогу, поставки можуть здійснюватися щотижня.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що США в будь-якому разі будуть змушені скорочувати обсяги військової допомоги для України.

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