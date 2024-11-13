"Чіткі часові рамки": США найближчими тижнями передадуть військову допомогу - Сибіга

США передадуть Україні суттєвий обсяг військової допомоги в останні тижні каденції Байдена.

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США готують великий пакет допомоги для України / Колаж: Главред, фото: defense.gov, facebook/Andrij Sybiha

США готуються до передачі Україні суттєвого обсягу військової допомоги. Адміністрація президента Джо Байдена планує зробити це в останні тижні своєї каденції. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Ця допомога включатиме зброю та оплату контрактів на виробництво нового озброєння, яке було передбачене програмою на підтримку країни.

"Маємо підтвердження щодо військової допомоги. Чинна адміністрація США планує в останні тижні своєї каденції передати Україні суттєвий обсяг військової допомоги ... Ми маємо чітку картину, чіткі часові рамки та чіткі обсяги допомоги, яка буде поставлена в Україну до кінця року", - сказав Сибіга. відео дня

Військова допомога Україні - головні новини

Раніше повідомлялося про те, що США профінансують виробництво українських дронів на 800 мільйонів доларів, розповів у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Разом з тим, глава Пентагону Ллойд Остін під час виступу в Києві 21 жовтня наголосив, що Америка захищатиме "кожен дюйм" території НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Його загальна вартість 425 мільйонів доларів. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

Як раніше повідомляв Главред, США планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги. За словами президента України Володимира Зеленського, загальна сума пакетів - 500-750 млн доларів.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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