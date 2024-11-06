США скорочуватимуть обсяги допомоги для України: аналітик дав невтішний прогноз

Європа та інші європейські країни не можуть повноцінно замінити військову допомогу, яку США надає Україні.

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Яку зброю США надає Україні / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", unsplash

Головне із інтерв'ю Киричевського:

Західної допомоги замало, проти США

Чому США надає зброю лише для оборони ЗСУ

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що США в будь-якому випадку будуть змушені скорочувати обсяги військової допомоги для України.

"Жодна країна Європи та й загалом європейські країни не зможуть повноцінно замінити військову допомогу, яку США надає Україні. Це обʼєктивна тенденція. Варто зауважити, що будь-яка адміністрація США, навіть якби на виборах перемогла Камала Гарріс, змушена була б скорочувати обсяги військової допомоги України. Така перспектива просто неминуча. Мова йде передусім про боєприпаси, техніку та інші види озброєння. Оскільки старі запаси озброєння в США вичерпались, а щоб виготовити нові потрібен час. До того ж зараз часто від американських аналітиків все частіше звучить найлегший шлях, як США взагалі піти з Європи й перестати забезпечувати безпеку європейського континенту. Вони вважають, що Європа має сама розбиратись зі своїми проблемами", - повідомив Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

Експерт наголосив, що у воєнній доктрині США не йдеться про знищення ворога, тому й адміністрація Джо Байдена завжди намагалася надати Україні допомогу лише для оборони.

"Незалежно від того, хто б виграв президентські вибори, саме на таку позицію опиралась би нова адміністрація президента. Також важливо зазначити, що в сучасній воєнній думці немає поняття про знищення противника, є хіба що про певні рівні його виснаження. Це пояснює позицію адміністрації Джо Байдена, яка весь час намагалась давати нам можливість оборонятись від росіян, а не перемогти Україні", - додав він.

Військова допомога України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Пентагоні хочуть надати Україні боєприпаси з білим фосфором, але у Білому домі проти. Такі боєприпаси будуть спрямовані на те, щоб українські війська могли маскуватися за допомогою світла та диму, який виникає при використанні боєприпасів з білим фосфором.

Владислав Селезньов розповів, чому США ніколи не погодяться передати Україні "Томагавки". Є відповідні домовленості між США та Російською Федерацією щодо ракет середньої та малої дальності, і ці домовленості американська адміністрація ніколи не буде порушувати, бо це створить певний дисбаланс у світі.

Стало відомо, що Польща передасть Україні власні винищувачі МіГ-29. Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр заявив, що Україна зможе отримати винищувачі МіГ-29 лише тоді, коли отримає західні винищували від союзників для власних потреб.

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