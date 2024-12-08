США готують для України новий пакет допомоги на 988 мільйонів доларів - Reuters

Новий пакет майже вдвічі скорочує наявні 2,21 мільярда доларів США, які залишилися в Ініціативі сприяння безпеці України.

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Військова допомога від США / колаж: Главред, фото: flickr

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США готують для України новий пакет допомоги

До нього увійдуть ракети та безпілотники

Сполучені Штати Америки готують для України новий пакет оборонної допомоги на загальну суму 988 мільйонів доларів. Він містить ракети та безпілотники. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ЗМІ ознайомилися з документом щодо цього додаткового озброєння та обладнання для України, які збираються надати Штати в рамках підтримки для протистояння широкомасштабної військової агресії з боку РФ.

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Про які саме типи ракет та безпілотників йдеться в даному пакеті - не уточнюється.

Також відомо, що даний новий пакет "майже вдвічі скорочує наявні 2,21 мільярда доларів США, які залишилися в Ініціативі сприяння безпеці України (USAI / Ukraine Security Assistance Initiative)".

Видання також додало, що підготовка додаткової допомоги відбувається на тлі спроби адміністрації чинного американського президента Джо Байдена "взяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати зброю зі запасів зброї в США".

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Білий дім за президентства Джо Байдена розробив останню стратегію підтримки України, яка включає у себе надання "лавини" військової допомоги нашій державі, а також запровадження масштабних нових санкції проти країни-агресорки Росії.

4 грудня повідомлялось, що США планують передати всю допомогу на суму в 61 мільярд доларів, яка була затверджена Конгресом США. Передати допомогу планують до кінця терміну чинного президента Джо Байдена.

Крім того, Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси, дрони та міни.

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