Байден розкрив, скільки військових США розгорнуті в Європі для стримування агресії РФ

Коротко:
- У Європі розгорнуті близько 80 тис. військових США
- Вони призначені для заспокоєння союзників США і стримування подальшої агресії РФ
На території європейських країн Північноатлантичного альянсу розгорнуто близько 80 тисяч американських військових на підтримку союзників США, а також для стримування подальшої агресії Росії.
Про це йдеться у листі президента США Джо Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, який був оприлюднений Білим домом.
У листі зазначається, що США продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу на підтримку антитерористичних зусиль.
"У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги і супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях… Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії", – йдеться у листі.
Нагадаємо, на початку 2022 року Байден розглянув і офіційно схвалив розгортання додаткових американських військових сил в східній Європі через загрозу російській агресії.
Військова допомога Україні від США – останні новини
3 грудня повідомлялося, що США передають Україні пакет допомоги на $725 млн – у Пентагоні сказали, що до нього увійде. За даними американського Міноборони, ЗСУ отримають боєприпаси, дрони і міни.
Як повідомляв раніше Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про допомогу Україні на $61 млрд. Блінкен заявив, що передати всю допомогу, що залишилася, планують до кінця терміну Байдена.
Нагадаємо, у Пентагоні назвали суму, скільки залишилося грошей для військової допомоги Україні. У Міноборони США зазначили, що будуть прискореному порядку надавати пакети допомоги Україні.
Також раніше повідомлялося, що США готуються надати Україні "лавину" військової допомоги – у The Guardian розповіли деталі. Салліван під час зустрічі з Єрмаком пообіцяв "лавину" військової допомоги Україні – сотні тисяч артснарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки.
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