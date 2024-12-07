Американські військові сили, які розгорнуті в Європі, призначені для "заспокоєння союзників США і стримування подальшої російської агресії".

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Байден розкрив, скільки військових США розгорнуті в Європі для стримування агресії РФ/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

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У Європі розгорнуті близько 80 тис. військових США

Вони призначені для заспокоєння союзників США і стримування подальшої агресії РФ

На території європейських країн Північноатлантичного альянсу розгорнуто близько 80 тисяч американських військових на підтримку союзників США, а також для стримування подальшої агресії Росії.

Про це йдеться у листі президента США Джо Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, який був оприлюднений Білим домом.

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У листі зазначається, що США продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу на підтримку антитерористичних зусиль.

"У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги і супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях… Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії", – йдеться у листі.

Нагадаємо, на початку 2022 року Байден розглянув і офіційно схвалив розгортання додаткових американських військових сил в східній Європі через загрозу російській агресії.

НАТО та "вісь зла" (Росія, Іран, Китай, КНДР)/ Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні від США – останні новини

3 грудня повідомлялося, що США передають Україні пакет допомоги на $725 млн – у Пентагоні сказали, що до нього увійде. За даними американського Міноборони, ЗСУ отримають боєприпаси, дрони і міни.

Як повідомляв раніше Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про допомогу Україні на $61 млрд. Блінкен заявив, що передати всю допомогу, що залишилася, планують до кінця терміну Байдена.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали суму, скільки залишилося грошей для військової допомоги Україні. У Міноборони США зазначили, що будуть прискореному порядку надавати пакети допомоги Україні.

Також раніше повідомлялося, що США готуються надати Україні "лавину" військової допомоги – у The Guardian розповіли деталі. Салліван під час зустрічі з Єрмаком пообіцяв "лавину" військової допомоги Україні – сотні тисяч артснарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки.

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