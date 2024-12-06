США готуються надати Україні 'лавину' військової допомоги: у The Guardian розповіли деталі

Салліван під час зустрічі з Єрмаком пообіцяв "лавину" військової допомоги Україні – сотні тисяч артснарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки.

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США готуються надати Україні "лавину" військової допомоги/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

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Білий дім за президентства Байдена розробив останню стратегію підтримки України

США можуть надати Україні "лавину" військової допомоги

Таку обіцянку дав Салліван під час зустрічі з Єрмаком

Білий дім за президентства Джо Байдена розробив останню стратегію підтримки України, яка включає у себе надання "лавини" військової допомоги нашій державі, а також запровадження масштабних нових санкції проти країни-агресорки Росії.

Таку обіцянку дав радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван під час зустрічі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, яка відбулася у четвер, 5 грудня. Про це повідомляє The Guardian.

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Як зазначає видання, зустріч Саллівана з Єрмаком тривала понад годину. За підсумками зустрічі старший радник Байдена пообіцяв, що до середини січня 2025 року США нададуть Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки.

Також зазначається, що США будуть підтримувати Україну в кадровому питанні, а саме – пропонуватимуть навчати нових солдатів на об'єктах за межами української території.

Це відбуватиметься паралельно з уже практично остаточною домовленістю про виділення 20 млрд доларів кредитних коштів. Такий кредит буде погашений за рахунок заморожених російських активів.

У The Guardian зазначають, що Сполучені Штати також можуть у найближчі тижні запровадити низку нових санкцій, щоб ускладнити країні-агресорці Росії можливість продовжувати військові дії та посилити позиції України за столом переговорів, що могло б закласти основу для майбутнього врегулювання.

У виданні наголосили, що такий останній крок Білого дому був зроблений трохи більш ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа. Після інавгурації Трампа США можуть представити абсолютно нову стратегію повного припинення вогню.

Військова допомога Україні – останні новини

3 грудня повідомлялося, що США передають Україні пакет допомоги на $725 млн – у Пентагоні сказали, що до нього увійде. За даними американського Міноборони, ЗСУ отримають боєприпаси, дрони і міни.

Як повідомляв раніше Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про допомогу Україні на $61 млрд. Блінкен заявив, що передати всю допомогу, що залишилася, планують до кінця терміну Байдена.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали суму, скільки залишилося грошей для військової допомоги Україні. У Міноборони США зазначили, що будуть прискореному порядку надавати пакети допомоги Україні.

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Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

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