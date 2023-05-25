США повинні відшкодувати РФ руйнування Маріуполя: Медведєв знову видав беліберду

Скандальний політик з країни-агресора Дмитро Медведєв виступив вкотре з черговою одіозною і маячно-пропагандистською заявою.

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Дмитро Медведєв / колаж Главред, фото УНІАН

Скандально відомий політики з країни-агресора РФ Дмитро Медведєв в черговий раз видав в ефір пропагандистську беліберду - в інтерв'ю пропагандистському каналу RT.

Цього разу Медведєв зажадав, щоб США грошима компенсували Росії збитки в плані тих міст, які зруйнували російські окупанти − в першу чергу Маріуполя і Бахмута.

"І не тільки цей збиток. Нехай повернуть кошти або хоча б дадуть кошти на відновлення Артемівська, Маріуполя і маси інших місць, які були зруйновані за їх допомогою і підтримки. На їхні гроші", - заявив Медведєв.

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Причому на цьому не зупинився і почав стверджувати, що США зобов'язані і компенсувати недавні руйнування, які зазнав російський газопровід "Північний потік". Правда, нібито провину США тут потрібно ще підтвердити якимись "доказами".

Пропаганда від Дмитра Медведєва

Колишній президент агресора Росії Дмитро Медведєв, коментуючи заяву Берліна про те, що якщо Російський директор Путін приїде до Німеччини, то його заарештують, вибухнув погрозами на адресу ФРН. Мовляв, в такому випадку Москва нібито "завдасть ракетних ударів по Бундестагу, офісу канцлера та інших об'єктах".

"У цьому випадку всі наші кошти – ракетні та інші – полетять в Бундестаг, в офіс канцлера і так далі", - побредив Медведєв.

В офісі канцлера Німеччини Олафа Шольца назвали заяву Медведєва провокацією і вирішили навіть не відповідати на таку риторику.

"У мене немає бажання реагувати на подібні провокації, вони говорять самі за себе", - підкреслив спікер німецького Кабміну Штеффен Гебештрайт.

Дивіться відео про скандальні заяви Дмитра Медведєва:

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