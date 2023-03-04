Погрожує "салютом з Калібрів": Медведєв збісився через плани будівництва танкового заводу в Україні

Він знову почав погрожувати Україні ракетним ударом, цього разу намагаючись залякати тим, що РФ нібито спробує знищити цей завод.

Медведєв збісився через плани будівництва танкового заводу в Україні/ bundeswehr.de, сайт Кремля

Заступник голови Радбезу країни-агресорки Росії Дмитро Медведєв збісився через те, що німецький концерн Rheinmetall хоче побудувати в Україні танковий завод ще до закінчення війни.

Прихвостень Путіна через такі новини знову почав погрожувати Україні. Цього разу він намагається налякати українців "салютом з Калібрів". Відповідні погрози він опублікував у Telegram.

"Якщо все ж таки "фріци" вирішать будувати по-справжньому, хоча вони люди наче прагматичні, чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відзначена салютом із "Калібрів" та інших піротехнічних пристроїв", – написав Медведєв.

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Rheinmetall планує будівництво танкового заводу в Україні

Раніше повідомлялося, що німецький машинобудівний концерн Rheinmetall веде переговори з Україною про будівництво танкового заводу на українській землі. Зазначається, що цей завод може бути побудований в Україні приблизно за 200 мільйонів євро.

Гендиректор компанії сподівається, що рішення буде прийнято "в найближчі два місяці". За його словами, для перемоги Україні знадобиться від 600 до 800 танків, і їх будівництво потрібно почати швидко.

Нагадаємо, раніше американський президент Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого нагадав, що західний світ взяв на себе зобов'язання поставити Україні понад 700 танків. При цьому українська держава отримає новий пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів.

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