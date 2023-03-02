"Буде прямий вступ у війну": Медведєв в істериці назвав "причину" війни РФ з НАТО

У Кремлі вважають причиною прямого конфлікту передачу Україні натовських літаків.

Медведєв назвав умову прямої війни РФ з НАТО / Колаж фото УНІАН, сайт Кремля

В Росії продовжують робити вигляд, ніби вони можуть скласти пряму конкуренцію країнам НАТО. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв придумав нову причину початку прямої війни з НАТО.

Тепер новою причиною є обслуговування бойових літаків, які можуть передати Україні, на території Польщі. Військовим цілями Медведєв буде вважати тих, хто буде приймати рішення про постачання авіації, а також інструктори.

"Якщо ж уявити, що поставлені в майбутньому натовські літаки будуть обслуговуватися їх військовими на території якої-небудь Польщі, це буде прямий вступ атлантистів у війну проти Росії з усіма витікаючими наслідками", - написав Медведєв.

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Нові загрози Медведєва

Раніше заступник директора РФ Путіна в Радбезі Медведєв вибухнув істеричною заявою і звинуватив США в "гігантських поставках зброї Україні". У відповідь Медведєв почав погрожувати заходу протикорабельними ракетами Циркон, які Москва, мовляв, відправила до кордонів НАТО.

"Прокоментував" Медведєв і плани Польщі щодо постачання Україні танків Leopard. За його словами, така техніка нібито "перетвориться на іржавий металобрухт". При цьому він пофантазував ще й про, мовляв, "розпад України".

Російський терорист Гіркін заявив, що "клоунські заяви" Медведєва всім вже набридли. Бойовик порадив Медведєву не ображати ворогів, які розумніші за нього, і тихо спиватися.

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