Медведєв скиглить, що РФ можуть стерти з лиця Землі: почав нити про "багато зброї в Україні"

Поплічник Путіна уже скаржиться на "імперію ворогів", яких він бачить по всьому світу.

Медведєв скиглить, що РФ можуть стерти з лиця Землі/ сайт Кремля

Заступник голови Ради безпеки і колишній президент Росії Дмитро Медведєв почав скаржитися, що проти Москви ополчилася "імперія ворогів". Йому привиділися "неофашисти" не лише в Україні, а й в усій Європі.

У наповненій кремлівським абсурдом статті Медведєва, яка була опублікована у російському пропагандистському виданні "Національна оборона" в суботу, 25 лютого, він почав нити, нібито "злий Захід хоче стерти Росію з лиця землі".

Серед ворогів Москви, на думку Медведєва, "українські та європейські неофашисти, США, інші англосакси та їх васали (приблизно півсотні країн)".

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У той же час прихвостень російського диктатора Володимира Путіна, очевидно, почав відчувати наближення катастрофічних наслідків для РФ через розв’язану проти України повномасштабну війну. Він поскаржився, що Україна вже має достатньо зброї, щоб "за бажання затягнути війну".

"За час "спецоперації" Україна отримала з Америки більш ніж достатньо, щоб максимально затягнути військові дії. У тому числі не менше 40 мобільних РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них, 8 систем ППО/ПРО NASAMS, 31 танк М1, 45 танків Т-72В, 109 БМП "Бредлі", 300 БТР М113 та 90 БТР "Страйкер", понад 1600 ПЗРК "Стінгер", понад 8500 ПТРК Джавелін та понад 50 тисяч інших протитанкових систем. Список довгий", – перерахував Медведєв, очевидно, наляканий збільшенням можливостей Української держави.

При цьому він вчергове висловив купу нісенітниць про те, що країна-агресорка РФ нібито "бореться за праву справу".

Раніше колишній президент Росії Дмитро Медведєв видав нову маячню стосовно ходу повномасштабної російської агресії проти України, яка складається провально для окупантів. Забувши про те, що російських окупантів вже вибили відразу з декількох областей України, йому привидівся новий план продовження агресії. Він розмріявся відсунути кордони "до Польщі".

Також раніше Медведєв видав лютий опус після виступу Володимира Путіна. У своєму Telegram він поскаржився, що якщо Путін програє у війні проти України, то Росію розірвуть на частини, і вона перестане існувати.

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