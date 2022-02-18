"Привід для війни": у Білому домі відреагували на "евакуацію" мешканців ОРДЛО

Джен Псакі висловилася про "евакуацію" в РФ / Reuters

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі відреагувала на повідомлення окупантів ОРДЛО про евакуації місцевих жителів до Ростовської області.

"Повідомлення про евакуацію жителів Донбасу є хорошим прикладом того, як Росія використовує дезінформацію як привід для війни", - заявила Джен Псакі.

Загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Реклама

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. У результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис.рублів.

Читайте також: