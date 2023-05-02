Лукашенку здалися диверсанти: переляканий НАТО диктатор скликав "екстрену нараду"

Підконтрольна агресору Росії Білорусь очікує, на мовляв "загострення ситуації біля своїх кордонів", уявний президент РБ Олександр Лукашенко.

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Лукашенко злякався "нарощування військового потенціалу НАТО" / Колаж скріншот соцмережі, УНІАН

Главі правлячого режиму у Білорусі Олександру Лукашенку доповіли про нібито очікування "загострення ситуації" біля кордонів підконтрольної Кремлю республіки, а самому диктатору привиділися "диверсанти". Також він поскаржився на, мовляв, "нарощування військового потенціалу НАТО і провокації на кордоні". У зв'язку з цим Лукашенко вирішив зібрати на нараду силовиків.

Як повідомляє Белта, Лукашенко сказав, що обстановка навколо Білорусі, мовляв, "залишається складною", а біля кордонів нібито "нарощується військовий потенціал НАТО і відбуваються провокації".

Також він угледів і, мовляв, "диверсантів" у Білорусі.

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"Відкласти цю нараду ми не могли: ситуація нас змушує реагувати на ситуацію, що складається. Тому було доручено уряду, силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різного роду диверсантів. Останнім часом такі випадки почастішали. Тому я хотів почути вичерпні пропозиції щодо протидії", - сказав білоруський директор.

Примітно, що голова Комітету державної безпеки Іван Тертель також заявив про необхідність наради, в першу чергу, у зв'язку з "темою бойових дій на південному напрямку". Однак прямо про Україну він не сказав.

Лукашенко невдало поклянчив в України"перемир'я"

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше, мовляв,"закликав до оголошення перемир'я в Україні".

Зокрема, він виступив за, мовляв, "припинення бойових дій, переміщення військ і постачань зброї обом сторонам", а також закликав до "перемовин без попередніх умов".

Також Лукашенко скаржився, що у Білорусі хтось, мовляв, готує "державний переворот", а самого главу РБ "втягують у війну".

Нібито саме тому він виступив за розміщення ядерної зброї у Білорусі. Причому Лукашенко готовий просити у Москви не тільки тактичну, а й стратегічну ядерну зброю.

Крім того, Лукашенко образився, що йому вказали на прогин під Путіна. У відповідь білоруський диктатор звинуватив у всіх бідах Захід і Україну і поскаржився на, мовляв, "нерозуміння білоруського менталітету".

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