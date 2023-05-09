На параді в Москві був тільки один танк, і той виготовлений в Україні

На "скромному параді Путіна" по Красній площі у столиці РФ проїхався лише один танк – виготовлений у 1940-х роках Т-34, який уже є музейним експонатом.

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Єдиний танк на параді в Москві виявився виготовленим в Україні/ скрін

Цього року парад на 9 травня у столиці країни-агресорки Росії Москві був досить скромним – у ньому не брала участі авіація, а серед іншої техніки був помічений лише один танк, який до того ж виявився музейним експонатом.

Танк Т-34, який проїхався Красною площею, був виготовлений у 1940-х роках. На це звернув увагу речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

"Єдиний танк, який проїхав Червоною площею у москві (не фейк). Ще один музейний експонат виїхав", – написав Братчук.

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Варто зазначити, що танки такої моделі є радянськими середніми танками періоду Другої світової війни. Т-34 випускали серійно з 1940 року.

Але цікаво ще й те, що такі танки виготовлялися у той час в Україні. Вони були розроблені конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу і випускалися у Харкові упродовж 1940-1958 років. Низка таких експонатів збереглася до нашого часу як пам'ятники та експонати у музеях.

На параді в Москві був тільки один танк/ скрін

Дивіться відео, як по Красній площі проїхався старий Т-34:

Як пройшов парад на 9 травня у Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно – то Шойгу хитався у машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у мережі саркастично показали, яким має бути парад в Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" у Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду перемоги" в Москві 9 травня – наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він наголосив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

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