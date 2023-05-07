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Був засуджений через карикатуру на Лукашенка: у колонії Білорусі раптово помер політв’язень-блогер

Аліна Дембіцька
7 травня 2023, 23:10 оновлено 7 травня, 23:29
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Чоловіка засудили до року колонії за реакцію на карикатуру на Лукашенка в "Однокласниках".
помер політв'язень
У Білорусі в колонії помер політв’язень-блогер / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Весна

У Білорусі в колонії помер політв’язень-блогер Микола Климович, якого кинули за ґрати за "смайлик" у соцмережах на карикатуру на самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

"У Вітебській колонії №3 помер 61-річний політв’язень-блогер із Пінська Микола Климович. Його засудили до року колонії за реакцію на карикатуру Лукашенка в "однокласниках", - повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна".

Зазначається, що 28 лютого Климовича засудили до року колонії за реакцію на карикатуру на Лукашенка в "Однокласниках", незважаючи на те, що Климович мав інвалідність серця ІІ групи, переніс інсульт і складну операцію на серці.

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Як пишуть правозахисники, чоловіка затримали в залі суду, оскільки до винесення вироку він був на волі. Перед вироком блогер заявив, що може померти за ґратами.

"Будь-яке ув’язнення для мене – це смерть, тому що я маю бути під постійним наглядом лікаря, приймати багато сильнодіючих препаратів. Я можу не протриматися й місяця", - казав він.

21 квітня Брестський обласний суд залишив вирок без змін. Незабаром Миколу етапували до Вітебської колонії №3. У колонії він пробув близько двох тижнів.

Нагадаємо, нещодавно уявний "президент" підконтрольної агресору Росії Білорусі Олександр Лукашенко, який раніше неодноразово звинувачував Україну і Польщу в нібито "намірі напасти на його країну", у вигаданий "напад" раптом вірити припинив і сам. Так, під час поїздки до Ветковського району він назвав Гомельську і Брестську області Білорусі прифронтовими, проте закликав місцевих жителів не турбуватися через нібито "потенційний нападу України і Польщі".

Також повідомлялося, що Лукашенко поскаржився, що в Білорусі хтось нібито готує "державний переворот", а самого диктатора "втягують у війну". Саме тому, сказав Лукашенко, він виступив за розміщення ядерної зброї в Білорусі. При цьому він висловив готовність просити у агресора Росії і стратегічну ядерну зброю.

Дивіться відео Главреда про те, навіщо Лукашенко готує свій народ до наступу Польщі:

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