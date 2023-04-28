Лукашенко "вгамувався" і вже не вірить у напад України на Білорусь

Раніше Лукашенко неодноразово звинувачував Україну і Польщу в нібито намірі "напасти на Білорусь" – Київ і Варшава відкидали абсурдні звинувачення.

https://glavred.net/world/lukashenko-ugomonilsya-i-uzhe-ne-verit-v-napadenie-ukrainy-na-belarus-10466614.html Посилання скопійоване

Лукашенко раптом припинив боятися "нападу" України / Колаж Кремль, 35 ОБрМП

Уявний "президент" підконтрольної агресору Росії Білорусі Олександр Лукашенко, який раніше неодноразово звинувачував Україну і Польщу в нібито "намірі напасти на його країну", у вигаданий "напад" раптом вірити припинив і сам.

Як повідомляє пресслужба білоруського диктатора, під час поїздки до Ветковського району він назвав Гомельську і Брестську області Білорусі прифронтовими, проте закликав місцевих жителів не турбуватися через нібито "потенційний нападу України і Польщі".

"Ніхто на нас нападати не збирається. У тому числі українці. Та й західники, з якими я зустрічаюся, вони мені кажуть: "Олександре Григоровичу, пане Президенте, до вас ані українці, ані поляки не збираються". Може, і не збираються. Але нам треба бути готовими до всього", - сказав Лукашенко.

відео дня

При цьому він додав, що сам, мовляв, "воювати не хоче", а розмови про війну його нібито "дивують".

"Усіляке може бути. Але я більше вас розумію, щоб ми не втягнулися до цієї широкомасштабної бійні. Досвід її ми використовуємо, вивчаємо. Дивимося, щоб наша армія була міцнішою. Тому ви не хвилюйтеся. Я більше вас не хочу воювати", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Лукашенко поклянчив "перемир'я" в України

Раніше самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко, мовляв, "закликав до оголошення перемир'я в Україні". Він виступив з нібито самостійною ініціативою щодо "припинення бойових дій, переміщення військ і постачань зброї обом сторонам" і закликав, мовляв, до "перемовин без попередніх умов".

Крім того, Лукашенко скаржився, що в Білорусі хтось нібито готує "державний переворот", а самого диктатора "втягують у війну". Саме тому, сказав Лукашенко, він виступив за розміщення ядерної зброї в Білорусі. При цьому він висловив готовність просити у агресора Росії і стратегічну ядерну зброю.

Також Лукашенко образився на те, що йому вказали на те, що він прогнувся під Путіна. У відповідь Лукашенко звинуватив у всіх бідах Захід і Україну і поскаржився на, мовляв, "нерозуміння білоруського менталітету".

Війна Росії проти України: