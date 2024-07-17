Зовсім збожеволіли: у Росії скиглять через блекаути, закликають бити по ЧАЕС

Кремлівські пропагандисти стверджують, що російська енергомережа "просіла" після удару ЗСУ по підстанції Ростов-500.

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Відключення світла вводять у Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російські пропагандисти пов'язали запроваджені у багатьох регіонах РФ і в окупованому Криму у вівторок, 16 липня, віялові відключення світла з ударами України. Деякі "воєнкори" навіть закликають РФ завдати "Калібрами" ударів по ЧАЕС як "попередження".

Зокрема, паблік "Кремлівська табакерка" підтвердив, що графіки вимкнення світла було запроваджено російською владою через "погоду, удари ЗСУ і зношеність обладнання".

"Відключення світла можуть стати частішими... Погіршує ситуацію той факт, що українські військові б'ють по низці підприємств, які виробляють електрообладнання", - попереджають пропагандисти. відео дня

Військовослужбовець ЗС РФ Єгор Гузенко (він же "Тринадцятий"), який постійно тішився ударам Росії по українській енергетиці, і геть закликав до атаки "Калібрів" на ЧАЕС.

"Я вважаю, що необхідно вдарити "Калібрами" по Чорнобильській АЕС як попередження. Ось вам і "Сталкер-3", - лютує окупант.

Окупант скиглить, що Україна влаштувала всьому російському Півдню "енергетичний колапс". Збої в роботі Ростовської АЕС, за твердженням Гузенка, сталися через удар ЗСУ по підстанції Ростов-500.

Блекаут у Росії - що відомо

Як писав Главред, у Бурятії, Забайкаллі, а також у південних регіонах Росії і в окупованому Криму у вівторок, 16 липня, спостерігалися перебої з електрикою. У регіонах запроваджено обмеження подачі світла.

Російське Міненерго окремо повідомляло про тимчасові обмеження споживання електроенергії на Півдні Росії і в окупованому Криму через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС. Наприклад, у Краснодарі відключили понад 100 електропідстанцій.

Уточнювалося, що на Ростовській АЕС було зафіксовано неполадки на турбогенераторі.

Що таке блекаут Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критична розбіжність попиту електроенергії з її пропозицією, яка забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання. Вважається, що слово увійшло в мовний ужиток після аварії в США, яка 1965 року знеструмила Нью-Йорк.

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