РФ різко змінила тактику в морі: у ВМС назвали неподівану причину, чому ворог ховає флот

В Криму для російських кораблів не залишилось безпечних місць, тому окупанти вдалися до декількох тактичних рішень, розповів Дмитро Плетенчук.

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У Криму для ворожих кораблів немає безпечних місць / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, facebook.com /Дмитро Плетенчук

У Криму не залишилося безпечних місць для військових кораблів російських окупантів, тому командування Чорноморського флоту РФ змінило тактику. Росіяни намагаються мінімізувати ризики знищення їхнього флоту. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу.

"Ворог чудово розуміє, що Крим є небезпечною локацією і вимушений, незважаючи на досить великі складнощі з розміщенням цього корабельного складу в інших пунктах базування, все одно це робити. І робить він це не тому, що так йому просто захотілось, а тому що він намагається розосередити цей корабельний склад, щоб його вберегти від ураження", - пояснив речник.

За його словами, у Криму більше немає безпечних місць для кораблів РФ. Претенчук зауважив, що тактика ворога змінилася після призначення нового керівника ЧФ РФ. Його попередника, ймовірно, звільнили через великі втрати.

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"Вони вдалися до декількох тактичних рішень – замінили корабельну складову повітряною, фактично патрулювання здійснюється за рахунок літаків та гелікоптерів, в тому числі і безекіпажних дронів. Єдине, що вони для цього використовують періодично, – підводні човни, яких залишається в Чорному морі чотири одиниці, три з них є носіями кралатих ракет, і принаймні два з них постійно можуть виходити в море. Плюс ще один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет", - зазначив він.

Удари дронами по російських кораблях

Плетенчук наголосив, що успішна робота українських морських дронів є однією з основних причин, чому росіяни переховують свої кораблі в пунктах базування.

"Впливають вони (безпілотні морські дрони - Главред) прямо пропорційно і результати ми всі бачили. Це й так званий Кримський міст, це й десяток кораблів, які пішли на дно, це й дистанційне мінування, це й пошкоджені кораблі. До речі, багато тих кораблів, які перебувають в строю, проходили ремонт після отриманих пошкоджень. І два фрегати не стали винятком – "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", - розповів речник.

За його словами, окупанти не можуть наблизитися до українських берегів завдяки роботі берегових ракетно-артилерійських військ ВМС ЗСУ. На дальніх рубежах – у центральній та східній частинах Чорного моря, а також у Керченській протоці – активну роль відіграють не лише дрони, але й інші складові Сил оборони.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Ліквідація кораблів РФ - новини за темою

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19 травня українські захисники знищили морський тральщик Чорноморського флоту Росії "Ковровець".

Як повідомляв Главред, 21 квітня ЗСУ вдарили по кораблю Чорноморського флоту РФ "Комуна" у Севастополі. Плетенчук розповів що корабель тепер не здатний виконувати завдання.

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