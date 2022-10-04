Радфед РФ остаточно затвердив акт анексії захоплених областей України

Совфед ратифікував анексію тимчасово захоплених українських областей

У вівторок, 4 жовтня, Рада Федерації ратифікувала анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Згідно з рішенням російських сенаторів, межі територій так званих "ДНР", "ЛНР", захоплених територій Херсонської та Запорізької областей України визначаються кордонами на день їхнього утворення і день "прийняття до складу РФ", передає Интерфакс.

Зазначається, що "кордони "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей, пов'язані з територією іноземної держави, є державними кордонами РФ".

Жителі цих територій, згідно псевдодоговорів, визнаються громадянами РФ – за винятком осіб, які впродовж одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне у них і (або) їхніх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства.

У псевдодоговорах вказується, що державною мовою в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областей є російська.

При цьому Російська Федерація нібито гарантує всім народам, які проживають на території нових суб'єктів, право "на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення і розвитку".

Анексія українських територій Росією

30 вересня після проведення фейкових псевдореферендумів президент РФ оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

Президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

2 жовтня Конституційний суд РФ схвалив пакет документів про "прийняття" окупованих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії. Окупанти навіть призначили "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

3 жовтня Державна дума РФ на позачерговому засіданні схвалила незаконну анексію захоплених окупантами територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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