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Треба перебити негатив: експерт розповів, як Росія використовує анексію територій України

1 жовтня 2022, 11:24

Ефекту від рішення щодо анексії вистачить на кілька місяців, після чого почнуть позначатися економічні наслідки санкцій.

Андрій Золотарьов, Путін, війна
У Кремлі намагаються знову підвищити рейтинг Путіна за рахунок анексії - Андрій Золотарьов / Колаж УНІАН

Рішенням про анексію захоплених територій України Кремль намагається перебити негатив від військових невдач РФ на полі бою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Їм треба перебити негатив. У Кремлі пам'ятають Кримський консенсус, який підняв рейтинг Путіна і, очевидно, намагаються зробити щось подібне, такий собі донбасько-таврійський консенсус, і знову зіграти на шовінізмі, ура-патріотичних почуттях росіян. Не виключено, що це дасть якийсь тимчасовий ефект. Але стратегічно це шлях, який приведе Росію в глухий кут", - сказав Золотарьов.

За його словами, ефекту від рішення щодо анексії вистачить на кілька місяців, після чого почнуть позначатися економічні наслідки санкцій.

"Жорна історії мелють повільно, але вірно - так чи інакше, особливо на тлі ситуації з енергетикою, це стратегічна річ. По суті, Росія втрачає європейський газовий ринок, а США виходять на рівень понад 50% забезпечення цього ринку. Тобто якийсь час газовий шантаж РФ може впливати, але засоби протидії йому будуть знайдені. Це буде зроблено ціною дуже високих економічних витрат, від чого в кінцевому рахунку програє Росія", - говорить Золотарьов.

Як повідомляв Главред, Сполучені Штати Америки засудили шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. "Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об'єднаних націй і всюди демонструє свою зневагу миролюбним народом", - заявив президент США Джо Байден.

Також повідомлялося, що Росія не збирається закінчувати війну в Україні, і назвав головну мету Кремля - захоплення всієї території Донецької області в її адміністративних межах.

Рішення Путіна про анексію - новини:

війна в Україні Володимир Путін Андрій Золотарьов
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