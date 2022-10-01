Анексія частини України робить "практично неможливим" завершення війни - Боррель

Жозеп Боррель висловився про війна в Україні / Reuters

Нахабна спроба анексії Росією українських областей робить "практично неможливим завершення війни", заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель іспанському телеканалу RTVE.

Жозеп Боррель заявив, що рішення Кремля анексувати "ДНР", "ЛНР", Запорізьку та Херсонську області робить практично неможливим завершення війни в Україні.

"Ніхто не визнає анексію цих територій", - заявив Боррель.

Путін оголосив про анексію територій України

Глава країни-агресора Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у прискореному порядку до НАТО", - підкреслив Зеленський.

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