"Шахрайство та ганьба": Джонсон і посли G7 відреагували на анексію частини України

Джонсон відреагував на анексію Росією частини України / Офіс президента

Вже експрем'єр Британії Джонсон прокоментував анексію частини території України російським диктатором Володимиром Путіним.

"Володимир Путін, ваша мова - це шахрайство і ганьба. Світ ніколи не має визнати ваші фіктивні референдуми або вашу жорстоку і незаконну спробу колонізувати Україну. Ми стоїмо з народом України і будемо підтримувати його, не здригаючись, поки його країна не стане цілою і вільною", – написав Джонсон в Twitter.

Країни G7 також не визнають анексію українських територій Росією і оголошують про підтримку санкцій, що запроваджуються Вашингтоном.

"США роблять чітке попередження, підтримане лідерами G7: ми притягатимемо до відповідальності будь-яку фізичну особу, організацію або країну, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам Росії змінити статус території України", - сказав Ентоні Блінкен.

Раньше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також 30 вересня після оголошення анексії українських територій Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

У своїй заяві в Кремлі Путін сказав, що виключає будь-який діалог по Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

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