Анексія захоплених територій України: Держдума ратифікувала "приєднання"

Держдума підтримала захоплення територій України / УНІАН

Державна дума РФ, на позачерговому засіданні сьогодні, 3 жовтня, схвалила незаконну анексію захоплених окупантами територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Депутати Держдуми підтримали "приєднання до складу РФ" захоплених українських територій, повідомляють пропагандисти РІА Новості.

Додамо, що за процедурою незаконну анексію має підтримати Рада федерації РФ.

Звернемо увагу, що раніше спікер верхньої палати Валентина Матвієнко заявила, що Радфед розгляне питання "приєднання" 4 жовтня.

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

Президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку в НАТО", - підкреслив Зеленський.

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