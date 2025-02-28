У Білому домі не виключають підписання з Україною угоди про надра – Reuters

Президент США не виключає можливості укладення угоди з Україною.

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У Білому домі не виключають укладення угоди з Україною / колаж Главред, фото УНІАН

Що відомо:

Трамп не виключає, що ще може підписати угоду із Зеленським

Трамп відчув "неповагу" через "риторику та поведінку" Зеленського

Президент США Дональд Трамп не виключає, що ще може підписати угоду про рідкоземельні копалини з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив один із неназваних чиновників Білого дому в коментарі агентству Reuters.

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За словами представника Білого дому, Трамп відчув "неповагу" до себе через "риторику і поведінку" Зеленського.

Він додав, що президент США не виключає можливості укладення угоди з Україною.

Але перенесення дати зустрічі залежить від українців, поки Зеленський ще перебуває в країні, наводить слова представника Білого дому Reuters.

/ Главред

Як повідомляв Главред, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України.

Як повідомляв Главред, зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася скандалом. Під час бесіди український лідер дорікнув, що віцепрезидент Джей Ді Венс говорив, що буде "говорити про війну голосно", але його перебив Трамп.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський зустрівся із сенаторами США. Володимир Зеленський розкрив подробиці зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США.

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