"Путін зіскочив з повідця": експерт назвав, хто стоїть за Пригожиним

На сьогодні Євген Пригожин став досить самостійною фігурою, каже Ігор Яковенко.

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Експерт пояснив, чому Євген Пригожин став наближеним до Володимира Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот Youtube

За ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, який критикує Міноборони РФ, можуть стояти брати Ковальчуки - досить впливові фігури в оточенні диктатора Володимира Путіна, заявив російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

"Ми знаємо, хто спочатку рухав Путіна – спочатку Собчак, потім Чубайс, слідом за ними ще ряд осіб брали участь в "спецоперації наступник". Однак з часом Путін зіскочив з повідця і перестав бути залежним. Через деякий час Березовський помер явно не без допомоги Путіна, а Чубайс емігрував до Ізраїлю", — нагадав він в інтерв'ю Главреду історію сходження Путіна.

"Путін з серпня 1999 року, коли став головою російського уряду, остаточно став вести самостійну гру", — підкреслив експерт.

Разом з тим він також вважає, що тепер досить самостійною фігурою став і Пригожин.

"Він сам здатний визначати цілі, об'єкти для нападок і вибирати потрібні засоби для виконання завдань", — додав Яковенко.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Раніше ватажок бойовиків "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито "тримають під контролем" водосховище, трасу Часів Яр – Бахмут і зайняли тактичні висоти. Якщо українські війська зайдуть у село Берхівка, розпочнеться оточення окупантів РФ у Бахмуті.

Політичний аналітик Олександр Кочетков висловив думку, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче вивести бойовиків своєї ПВК з Бахмута до початку українського контрнаступу. Публічно заявляючи про купу проблем окупантів на фронті він фактично готує грунт для відходу вагнерівців.

Але при спробі Пригожина вивести вагнерівців з Бахмута може розгорітися збройна сутичка бойовиків його ПВК з Росгвардією.

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