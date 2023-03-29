Погрожуватиме Польщі: росЗМІ з'ясували, навіщо Путіну ядерна зброя в Білорусі

Путіна вмовляють відмовитися від розміщення ядерної зброї в Білорусі. Однак російський диктатор залишився при власній думці.

Патрушев вважає, що "Лукашенко обміняє ядерну зброю на скасування санкцій" / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев вважає, що країні-агресору не варто розміщувати ядерну зброю на території Білорусі. На його думку, білоруський диктатор Олександр Лукашенко при слушній нагоді "влаштує місячник добровільної здачі ядерної зброї".

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, господар Кремля Володимир Путін обговорив перспективи розміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь з Патрушевим.

"Секретар Радбезу висловив сумніви в ефективності даного рішення. На його думку, Лукашенко в разі навіть незначної політичної кризи в Росії, поспішить "обміняти" розташовану на території Республіки Білорусь тактичну ядерну зброю у Європи або США на скасування санкцій", - йдеться у повідомленні.

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Однак Путін залишився на колишніх позиціях і вважає розміщення ядерної зброї на території Республіки Білорусь "вдалим" ходом у відповідь на розширення НАТО і надання Україні західних озброєнь.

"Ця ядерна зброя буде націлена насамперед на Польщу, яку Путін щиро ненавидить", - йдеться у повідомленні.

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі

25 березня президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що РФ має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, про це він домовився з Олександром Лукашенком.

Як стверджує Путін, Мінськ не отримає контроль над ядерними зарядами, тобто нібито режим нерозповсюдження ядерної зброї не буде порушений.

За словами Путіна, Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї та передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер", які можуть нести такі заряди. Президент Росії додав, що на території Білорусі до 1 липня буде закінчено будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Підготовка екіпажів "Іскандерів" має розпочатися 3 квітня.

Кремлівський диктатор стверджує, що "приводом послужила заява заступника міністра оборони Великої Британії про те, що вони збираються поставляти снаряди з збідненим ураном в Україну".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль фактично взяв Білорусь в ядерні заручники. За його словами, заява Путіна – крок до дестабілізації ситуації в країні.

У Польщі назвали це рішення кроком до втягування Білорусі в російську військову машину. А в Євросоюзі заявили, що готові відповісти на рішення Путіна санкціями.

Тим часом в Білому домі поки не бачать будь-яких ознак того, що країна-окупант Росія перекидає ядерну зброю на територію Республіки Білорусь. Вашингтон буде спостерігати за подальшим розвитком ситуації.

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